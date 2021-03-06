BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı - Son Dakika

BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı

06.03.2021 16:11
BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle eğitim programlarını dijital ortama taşıyan BTSO Akademi, Ocak ve Şubat aylarını yoğun bir eğitim temposuyla tamamladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle eğitim programlarını dijital ortama taşıyan BTSO Akademi, Ocak ve Şubat aylarını yoğun bir eğitim temposuyla tamamladı. BTSO Akademi kapsamında yılın ilk 2 ayında düzenlenen 20 eğitim programından 7 bin 500 kişi faydalandı.

BTSO üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek vermek ve profesyonel ölçülerde eğitim - gelişim hizmetleri sağlamak hedefiyle hayata geçirilen BTSO Akademi eğitimleri yeni yılda hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimleri fiziksel ortamdan dijitale taşınan BTSO Akademi, salgının başladığı 2020 Mart ayından itibaren son 1 yılda 83 eğitim programına imza attı. BTSO Akademi bu performansı ile önemli bir başarıya ulaştı.

BTSO'nun Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlere, iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. BTSO'nun son 7 yılda fiziksel ortamda gerçekleştirdiği 430'u aşkın eğitim programından yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışan faydalanmıştı. BTSO Akademi'nin son bir yıllık dönemde düzenlediği online eğitimlerle de 35 bin kişiye ulaşıldı. Video-konferans üzerinden yapılan eğitimler ayrıca BTSO'nun Youtube sayfasından da canlı olarak yayınlandı. İnteraktif olarak gerçekleşen eğitimlerde, iş dünyası temsilcileri sorularını da doğrudan eğitmenlere iletme imkanı yakaladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın döneminde üyelere yönelik yeni iletişim platformları kurduklarını ifade ederek, dijital hizmet kanallarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti. Online eğitimlerin üyelere rehberlik ettiğini ifade eden İbrahim Burkay, "BTSO Akademi ile yöneticilerimize ve çalışanlarımıza rehber olmaya gayret gösteriyoruz. İş dünyasının taleplerine göre eğitimlerimizi belirledik. Eğitimlerimizde salgının ekonomiye ve iş hayatına etkilerini ön planda tuttuk. BTSO olarak firmalarımızın risklerden daha az etkilenmesini ve desteklerden daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Oda olarak Ocak ve Şubat aylarında olduğu gibi 2021 yılında da eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - BURSA

BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı
BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı
BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı
BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO Akademi'den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı - Son Dakika Ekonomi


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