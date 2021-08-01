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BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı - Son Dakika

BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı

01.08.2021 12:01
BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, pandemi döneminde 110 online eğitime imza attı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, pandemi döneminde 110 online eğitime imza attı. İş dünyasının talepleri doğrultusunda düzenlenen eğitimlerden 40 binden fazla katılımcı faydalandı.

BTSO, üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek vermek ve profesyonel ölçülerde eğitim - gelişim hizmetleri sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'de mesai devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlerini pandemi döneminde online olarak sürdüren BTSO Akademi, yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktı.

Son 7 yılda 450'yi aşkın eğitim programında yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışanın faydalandığı BTSO Akademi projesi kapsamında düzenlenen online eğitimlere iş dünyası temsilcilerinin ilgisi oldukça yoğun oldu. Pandemi döneminde 110 online eğitimin düzenlendiği BTSO Akademi'yi 40 binden fazla katılımcı takip etti. Zoom uygulamasının yanı sıra Odanın Youtube hesaplarından yayınlanan video konferans eğitimlerinde katılımcılar, konuşmacılara sorular yöneltme imkanı buldu. BTSO Akademi'nin online programlarında her bir eğitimi ortalama 363 kişinin faydalanması ise dikkat çekti.

Pandemide eğitim takvimi yenilendi

BTSO Akademi'nin online eğitimlerinde farklı konu başlıkları da takvimde yer aldı. Finansman yönetiminden pandemi döneminde müşteri yönetimine, mali tablolar analizinden halk arz konusuna kadar sektörlerin gündeminde yer alan güncel konu başlıkları BTSO Akademi'de ele alındı. Özellikle pandemi döneminde devlet destekleri, hibe ve teşvik eğitimleri iş dünyasının en çok yoğun ilgi gösterdiği programlar oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi döneminde Oda olarak hayata geçirilen dijital iletişim platformlarının iş dünyası temsilcilerine daha hızlı ulaşmalarına imkan sağladığının altını çizdi. Başkan Burkay, "BTSO Akademi eğitimlerine 2014 yılından bu yana ara vermeden devam ediyoruz. Toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen pandemiye rağmen BTSO Akademi eğitim programına ara vermedik. İş dünyasının talepleri her zaman önceliğimiz. Salgının şartlarına göre tekrar kurguladığımız eğitim takvimi ile firma yöneticilerimize ve çalışanlarımıza rehber olmaya gayret gösteriyoruz." dedi. - BURSA

BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı
BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı
BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Pandemi, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO Akademi Dijitalde rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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