Son Dakika Haberleri: ‘BTSO Akademi’ eğitimlere hız verdi

‘BTSO Akademi’ eğitimlere hız verdi

1 saat önce

BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi.

‘BTSO Akademi’ eğitimlere hız verdi, System.String[]
BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bilişime pek çok farklı alanlarda düzenlenen eğitimlere bin 500'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:50 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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