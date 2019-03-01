‘BTSO Akademi’ eğitimlere hız verdi

BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi.

BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bilişime pek çok farklı alanlarda düzenlenen eğitimlere bin 500'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.

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