‘BTSO Akademi’ eğitimlere hız verdi
1 saat önce
BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi.
BTSO tarafından firmaların yönetici kadroları için geliştirilen BTSO Akademi'de 2 ayda 12 eğitim programı düzenlendi. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden bilişime pek çok farklı alanlarda düzenlenen eğitimlere bin 500'ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:50
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