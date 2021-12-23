BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı

23.12.2021 21:15
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı

Bursa'da BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinde "Benim Roman Kahramanım" başlığıyla 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Cengiz Aytmatov'dan Dostoyevski'ye, Franz Kafka'dan Ahmed Hamdi Tanpınar'a dünyaca ünlü yazarların kitaplarındaki karakterler öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Bursa'da BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinde "Benim Roman Kahramanım" başlığıyla 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Cengiz Aytmatov'dan Dostoyevski'ye, Franz Kafka'dan Ahmed Hamdi Tanpınar'a dünyaca ünlü yazarların kitaplarındaki karakterler öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Öğrencilerden Damlanur Duran, Dostoyevski'nin "The Idiot" romanındaki Nastasya Filopovna kılığına büründüğünü, bu karakterin güzelliği ve adıyla öne çıktığını söyledi. Karakterin, toplumla kavgalı olduğunu aktaran Duran, şöyle konuştu: "Nastasya Filopovna, Dostoyevski'nin unutulmaz kadın kahramanlarından biri. Nastasya Filopovna'nın hayatı hiç de kolay bir hayat değil, aslında sonlarının vardığı nokta da çok hüzünlü. Bu kıyafetleri giyip onun gibi davranınca onun yaşadıklarını hissetmemek elde değil. Bir liseli için unutulmaz bir anı. Hayatımda hiç unutamayacağım güzel anılar biriktiriyorum. Bu tarz etkinliklerde yer almak hem kişisel gelişimimizi hem de öz güvenimizi artıran şeyler. "

Nisa Açıkgöz de "Alice Harikalar Diyarında" eserindeki "Şapkacı" karakterine hayat verdiğini, onu davranış olarak da yaşamaya çalıştığını bildirdi. Kostümleri ve makyajları kitaptakine benzetmeye çalıştığını anlatan Açıkgöz, etkinliği çok beğendiğini ve kendisine güzel şeyler kattığını belirtti.

"Alice" karakterine hayat veren Elif Akbal, bu kahraman ile arasında bağ kurduğunu, etkinliğin kendisine toplum önünde konuşma yeteneği kazandırdığını vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un "Toprak Ana" eserindeki "Tolgonay"ı canlandıran Tuğçenur Çapkın ise karakterin savaş zamanında yaşadığını ve çok sıkıntılar çektiğini hatırlattı. Onun yalnızlıkla ve yoklukla imtihan edilen biri olduğuna değinen Çapkın, "Tolgonay çok acı çeken biriydi ve ister istemez ona karşı ilgim daha da arttı. Hep ona yardım etmem gerekiyormuş gibi bir his oluştu içimde. " dedi.

"Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması"

Okul müdürü Bilal Yaşar Kartal, okulda etkinliğin yanı sıra deneme-yazma yarışması da yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerinden katılım olduğunu ifade etti. Organizasyonu yapmaktan büyük bir keyif aldıklarını dile getiren Kartal, deneme-yazma yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Yakup Öztürk ve Erdem Dönmez'in de jüri üyesi olduğunu, öğrencilerin festival kapsamında kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu aktardı.

Proje koordinatörü edebiyat öğretmeni Mustafa Başpınar ise "Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması"nı yaptıklarını ifade ederek, "Bu yarışmaya katılım her yıl gittikçe artıyor ve bu bizi sevindiriyor. Çocukların tamamı kostümlerini kendileri oluşturdular. " ifadesini kullandı.

Okulda ayrıca Cengiz Aytmatov romanlarından hareketle tiyatro gösterisi de düzenlendi.

KAYNAK: https://www. aa. com. tr/tr/yasam/bursada-lise-ogrencileri-okuduklari-romanlardaki-karakterleri-canlandirdi/2455690

YORUMLAR
500
Kaynak: Habermetre

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ali Osman Sönmez, Cengiz Aytmatov, Dostoyevski, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
19:06 Yozgat'ta fabrika gibi okul! Öğrenciler her gün 5 bin ekmek üretip dağıtıyor
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:18 Eşinin fare zehri verip boğarak katlettiği 1 çocuk annesi kadın hamileymiş
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement