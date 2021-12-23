BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Tarafından 'Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması' Yapıldı

Bursa'da BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesinde "Benim Roman Kahramanım" başlığıyla 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Cengiz Aytmatov'dan Dostoyevski'ye, Franz Kafka'dan Ahmed Hamdi Tanpınar'a dünyaca ünlü yazarların kitaplarındaki karakterler öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Öğrencilerden Damlanur Duran, Dostoyevski'nin "The Idiot" romanındaki Nastasya Filopovna kılığına büründüğünü, bu karakterin güzelliği ve adıyla öne çıktığını söyledi. Karakterin, toplumla kavgalı olduğunu aktaran Duran, şöyle konuştu: "Nastasya Filopovna, Dostoyevski'nin unutulmaz kadın kahramanlarından biri. Nastasya Filopovna'nın hayatı hiç de kolay bir hayat değil, aslında sonlarının vardığı nokta da çok hüzünlü. Bu kıyafetleri giyip onun gibi davranınca onun yaşadıklarını hissetmemek elde değil. Bir liseli için unutulmaz bir anı. Hayatımda hiç unutamayacağım güzel anılar biriktiriyorum. Bu tarz etkinliklerde yer almak hem kişisel gelişimimizi hem de öz güvenimizi artıran şeyler. "

Nisa Açıkgöz de "Alice Harikalar Diyarında" eserindeki "Şapkacı" karakterine hayat verdiğini, onu davranış olarak da yaşamaya çalıştığını bildirdi. Kostümleri ve makyajları kitaptakine benzetmeye çalıştığını anlatan Açıkgöz, etkinliği çok beğendiğini ve kendisine güzel şeyler kattığını belirtti.

"Alice" karakterine hayat veren Elif Akbal, bu kahraman ile arasında bağ kurduğunu, etkinliğin kendisine toplum önünde konuşma yeteneği kazandırdığını vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un "Toprak Ana" eserindeki "Tolgonay"ı canlandıran Tuğçenur Çapkın ise karakterin savaş zamanında yaşadığını ve çok sıkıntılar çektiğini hatırlattı. Onun yalnızlıkla ve yoklukla imtihan edilen biri olduğuna değinen Çapkın, "Tolgonay çok acı çeken biriydi ve ister istemez ona karşı ilgim daha da arttı. Hep ona yardım etmem gerekiyormuş gibi bir his oluştu içimde. " dedi.

"Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması"

Okul müdürü Bilal Yaşar Kartal, okulda etkinliğin yanı sıra deneme-yazma yarışması da yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerinden katılım olduğunu ifade etti. Organizasyonu yapmaktan büyük bir keyif aldıklarını dile getiren Kartal, deneme-yazma yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden Yakup Öztürk ve Erdem Dönmez'in de jüri üyesi olduğunu, öğrencilerin festival kapsamında kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu aktardı.

Proje koordinatörü edebiyat öğretmeni Mustafa Başpınar ise "Benim Roman Kahramanım Deneme Yarışması"nı yaptıklarını ifade ederek, "Bu yarışmaya katılım her yıl gittikçe artıyor ve bu bizi sevindiriyor. Çocukların tamamı kostümlerini kendileri oluşturdular. " ifadesini kullandı.

Okulda ayrıca Cengiz Aytmatov romanlarından hareketle tiyatro gösterisi de düzenlendi.

KAYNAK: https://www. aa. com. tr/tr/yasam/bursada-lise-ogrencileri-okuduklari-romanlardaki-karakterleri-canlandirdi/2455690