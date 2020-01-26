BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya katıldı - Son Dakika

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya katıldı

6 saat önce

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Türker Ateş, TOBB Tahkim Divanı ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'na yapılan çalışma ziyaretine katıldı.

BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya katıldı, System.String[]

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Türker Ateş, TOBB Tahkim Divanı ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'na yapılan çalışma ziyaretine katıldı.


Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un başkanlığında, Hukuk Politikaları Kurulu Üyeleri Uğur Kızılca ve Ömer Serdar Atabey'in de iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda tahkim hukukuna ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.


Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantı öncesinde TOBB Tahkim Divanı TOBB İkiz Kuleler'de olağan toplantısını gerçekleştirdi. Tahkim Divanı Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapılan toplantıda Tahkim Divanı'nın gündemindeki hususlar görüşülerek karara bağlandı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı
Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Fettah Tamince kimdir? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BTSO Başkanı Ateş Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]