BTSO Başkanı Burkay AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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BTSO Başkanı Burkay AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 14:30
BTSO Başkanı Burkay AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Burkay, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın sürede ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla doğru haberi doğru kaynaktan hızlı bir şekilde aktarmaya devam ediyor. Tecrübesini teknoloji ile birleştirerek, doğru ve güvenilir haberin adresi olan Anadolu Ajansı, ülke ekonomimizin çekim merkezlerinden Bursa başta olmak üzere, ülkemizin sesini küresel arenada başarılı bir şekilde duyuruyor. Bölgemizdeki ekonomik, siyasal, kültürel ve güncel tüm gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına da görevlerinde başarılar dilerim."

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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Anadolu Ajansı, Ticaret, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BTSO Başkanı Burkay AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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