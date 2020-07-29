BTSO Başkanı Burkay: "Beklentilerin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz" - Son Dakika

BTSO Başkanı Burkay: "Beklentilerin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, normalleşme sürecinde tahminlerin üzerinde bir toparlanma yaşadıklarını belirterek, "Bursa'da başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar görüyoruz" dedi.

BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, normalleşme sürecinde tahminlerin üzerinde bir toparlanma yaşadıklarını belirterek, "Bursa'da başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar görüyoruz" dedi.

BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Türkiye'nin Otomobili'ne ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Burkay, yerli otomobilin yalnızca Bursa değil ülke sanayisinin dönüşümü için yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, "Pandemi sürecine rağmen projenin yatırım planı ve üretim hedefinden taviz verilmemesi devletimizin, milletimizin ve iş dünyamızın bu projeye duyduğu ortak inancın ve heyecanın göstergesi. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla startı verilen bu dev proje, sektörlerimizin dönüşümü ile birlikte Bursamızın teknoloji üssü konumunu daha da sağlamlaştıracak" dedi.

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi ve müzesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) açılışa hazır hale getirdiklerini açıklayan Başkan Burkay, GUHEM'in açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa'ya kazandırdıkları merkez hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, "13 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan GUHEM'de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Alanında Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezi arasında gösterilen GUHEM, şehrimizin cazibesine de büyük katkı sağlayacak. Projemizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bursa pandemi öncesi döneme yaklaşıyor

Pandemi döneminde meclis, komite ve konsey üyelerinin sektörlere ilişkin ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, "Türkiye, yaşadığımız bu zor süreçte gerek sağlık altyapısı gerekse de kalkınma hedeflerine dönük normalleşme adımlarıyla dünyadaki rakiplerinden pozitif yönde ayışmayı başardı. Ülkemizin bu başarıya ulaşmasında iş dünyamızla istişare içinde yürütülen normalleşme adımları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planları önemli rol oynadı. Şu anda Bursa'da beklentilerimizin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar görüyoruz. Yatırım, üretim ve ihracat rakamlarındaki artışlar sektörlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor." dedi.

Ekonomik değerlerde görülen pozitif gelişmelerle birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin normalleşme sürecinde yeni destek paketlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Burkay, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan borç stoğunun ötelenmesinin yanında borç yükünü ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler bekliyoruz. Vergi affı başta olmak üzere kira desteklerini de kapsayan bir dizi destek paketi çıkarılması için BTSO olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda girişimlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yerli otomobil, milli teknoloji hamlesine güç katacak"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temelinin Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacak olan yatırımın Bursa'ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay: 'Beklentilerin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu         
15:19
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı         
15:08
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi         
21:01
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 19:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BTSO Başkanı Burkay: "Beklentilerin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei