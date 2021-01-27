BTSO Başkanı Burkay: "Özel bankaların üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyoruz" - Son Dakika

BTSO Başkanı Burkay: "Özel bankaların üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyoruz"

27.01.2021 15:21
BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yüksek faiz ortamının üretim ve yatırımın önünde en büyük engel olduğunu belirterek, "Reel sektörünün en önemli beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faizle yatırım iklimine ilişkin koşullar.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yüksek faiz ortamının üretim ve yatırımın önünde en büyük engel olduğunu belirterek, "Reel sektörünün en önemli beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faizle yatırım iklimine ilişkin koşullar. Özel bankaların elini taşın altına koyarak, yüksek karlılık yerine üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ocak Ayı Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ağır tahribatlara neden olduğunu, iş yapma modellerinde köklü değişikliklere yol açtığını anlattı.

Dijitalleşme, elektronik ticaret, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ile nanoteknoloji, mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarla Bursa'ya değer katmaya devam edeceklerini aktaran Burkay, "Gelişime açık yazılımıyla üç boyutlu sanal fuarlar, haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca açık sanal 'showroomlar' ve e-ticaret ile entegre yapısıyla 'Smartexpo' da firmalara ihracat yolculuklarında destek sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, girişimci gücünü geliştirmeye, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmaya, firmaları uluslararası pazarlara açmaya ve Bursa'yı yüksek teknolojili üretimin merkezi olarak konumlandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüksek faiz ortamı, üretim ve yatırımın önünde en büyük engel olarak durmaya devam ediyor. Reel sektörünün en önemli beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faizle yatırım iklimine ilişkin koşullar. Özel bankaların elini taşın altına koyarak, yüksek karlılık yerine üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyoruz. Dünyada tedarik zincirinin hızla değiştiği ve yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde, üretim ekonomisinin ön plana alınmasıyla, fiyat istikrarının ve faiz oranlarının yatırım iklimini güçlendirmesiyle yeniden hedeflerimize odaklanacağımıza inanıyorum."

Lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inandıklarını belirten Burkay, şöyle devam etti:

"Bu konudaki taleplerimizi, Hizmet ve Ticaret Konseyinin çalışmaları doğrultusunda kamuoyuyla paylaştık. Kovid-19 nedeniyle faaliyetleri duran bazı işletmelerin vergileri ertelendi. Başta lokantalar ve restoranlar olmak üzere faaliyetleri kısıtlanan tüm işletmelerin bu kapsama dahil edilmesini bekliyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte reel sektöre sunulan destekler, kritik önem taşıyor. Yeni yılda en önemli beklentimiz, zorlukları aşarak, sağlık ve güvenle iş ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demokrasi, hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmaları, motivasyonumuzu artırmaktadır."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Yatırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay: 'Özel bankaların üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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