BTSO Başkanı Burkay: "Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor" - Son Dakika

BTSO Başkanı Burkay: "Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kurulan şirket sayısında artış yaşandığını bildirdi.

BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kurulan şirket sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplamda 63 meslek komitesinin temsilcilerinin katıldığı programda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemine ilişkin istişareler yapıldı.

Toplantıda, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burkay, 2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın öncelikleri arasında istihdam, dijitalleşme, girişimcilik ve yüksek katma değerli üretim gibi konuların yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, finansal istikrarla tasarrufların artırılması gibi temel dinamikler sayesinde programın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine imkan sağlayacağına inandığını kaydetti.

Yeni programdaki hedeflerin yakalanması adına da Bursa iş dünyası olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında kurulan şirket sayısı 201'in aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artışla 1223 oldu. Kapanan firma sayısı 268 ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayının tamamında 319 firma açılırken, bu yıl eylülün sadece ilk 3 haftasında 360 yeni firma kuruldu. Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor. Karamsarlığa kapılmadan, motivasyonunu yitirmeden, 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla kentimizin ve ülkemizin geleceği için çalışan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum."

Burkay, yılın son çeyreğine girerken Kovid-19 salgınının ekonomide en önemli belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini ifade ederek, BTSO olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana 46 bin oda üyesini ve çalışanlarını virüsün etkilerinden korumak için büyük bir çaba gösterdiklerini anlattı.

Reel sektörün zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini belirten Burkay, "Salgın, uzun yılların getirdiği birikimi tahrip etti. Ancak aşı bulununca bu kaos ortamından kurtulabileceğiz. Ardından belirsizliklerin yanında çok önemli fırsatları da barındıran yeni normale başlayacağız. Pandemiden çıkış sürecinde bu fırsatları değerlendirebilmemiz için işletmelerimizin ayakta kalabilmesi çok önemli. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları koruyarak yeni normalde tüm sektörleriyle daha güçlü bir Bursa ekonomisi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burkay, toplantıda Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim ve Deneyim Merkezi (GUHEM) yatırımlarının son durumları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından BTSO meclis ve komite üyeleri söz alarak gündemle ilgili görüşlerini paylaştı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay: 'Pandemiye rağmen kurulan şirket sayısı artıyor' - Son Dakika Ekonomi

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