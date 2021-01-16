BTSO Başkanı Burkay: "TOGG, Türkiye'nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ülkenin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacağını belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi tarafından, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katılan Burkay, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem toplumsal hem iktisadi hayatı derinden etkilediğini ifade etti.

Zor bir dönemde Bursa'nın 13 milyar dolara yakın ihracata imza attığını aktaran Burkay, "Bursa, temmuz ayından itibaren sanayide ve ihracatta ciddi bir toparlama yakaladı. İş dünyası olarak, 2021 yılından umutluyuz. Pandeminin etkisinin azalması ve tedavi yöntemlerinin netleşmesiyle yakın zamanda hızla toparlanma sürecine gireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, küresel ekonominin ülkeler arasındaki ticaret savaşları, korumacılık politikaları ve salgın sürecinin etkileriyle köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomilerinde yeni güç dengeleri kuruluyor. Bu kapsamda, Asya-Pasifik bölgesinde 15 ülkenin küresel ekonominin yüzde 30'unu kapsayan serbest ticaret anlaşmaları, 25 trilyon dolarlık ABD-Kanada- Meksika ticaret anlaşması, Çin ile Avrupa Birliği yatırım anlaşması, küresel dengeler açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın korumacılığa dönük hızlı bir geçişi var. Küresel ekonomilerde bölgesel işbirlikleri, yeni dönemde ön plana çıktı. Korumacılık, ciddi anlamda ülkelerin dış ticaretine şekil veriyor. Yeni dönem, çok daha farklı iş modellerini ortaya koyuyor. Bölgesel olarak avantajlarımız var. Ülke olarak yakın coğrafyamızla iş birliklerini artırmamız lazım. Gelişmiş ülkelerin en çok dış ticareti komşu ülkeleriyle oluyor. AB ile tekrar gümrük anlaşmasının revize edilmesi, Türk cumhuriyetleri Rusya ve Orta Doğu ile ilişkilerimizin yeniden dizayn edilmesi, Türkiye'nin en büyük avantajlarından olacaktır."

Türkiye'nin dünya sahnesine çıkmak istediğinin altını çizen Burkay, "Teknoloji değişiminde çok büyük fırsatlar sunan bir aralıkta yerli otomobile başladık. Fabrika inşaat çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Bursa iş dünyası olarak, gelişmiş imalat altyapısı ve yan sanayideki gücümüzü ileri teknolojiye dönüştürerek, milli otomobil üretiminde en iyi şekilde kullanacağımıza inanıyorum. TOGG'u Türkiye'nin çıkış noktası olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknolojilerin Bursa'nın yan sanayi sektörlerini de geliştireceğini aktaran Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv, farklı sektörlerin gelişmesine öncülük eden bir saha. Raylı sistemler, savunma, uzay ve havacılık gibi farklı disiplinleri destekleyen bir alt yapısı var. TOGG, Türkiye'nin yeni nesil sektörlere geçişinde en önemli dönüştürücü olacak. İş dünyamıza duydukları güvenle milli otomobil projesini gerçekleştirecek olmanın gururu ve heyecanını bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOGG'a şükranlarımı sunuyorum."