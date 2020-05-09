BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yeni normal dönemin başlayacağını, bu dönemde dünyayı iyi okuyabilen, heyecanı olan girişimcilerin öne çıkacağını ifade etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre Burkay, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesinin video konferans sistemiyle gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.

Burkay, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgını sebebiyle sosyal ve ekonomik hayatın büyük zarar gördüğünü belirtti.

Türkiye'de vaka sayısının ciddi anlamda düştüğünü anımsatan Burkay, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde yaşanan pozitif gelişmeler, sosyal motivasyonu artırdı. Bu, ekonomiye de yakın zamanda olumlu yansıyacaktır. Yeni normal dönem için önümüzde kritik bir zaman var. İş dünyası olarak bu dönemin şirketlere getireceği konularla ilgili çalışma başlattık. Bizler bu süreçte işletmelerimizin üretim ve tedarik zincirinin bozulmamasını istiyoruz."

Dünyanın yeni normal dönem gerçeğine hazırlandığını vurgulayan Burkay, şunları ifade etti:

"Virüs sonrasında dünyada toplumun her alanında yeni iş modelleri ve kurallar ortaya çıkacak. Bu yeni döneme herkesin hazır olması lazım. En fazla hazır olması gereken kesim de genç girişimcilerimiz. Artık hayatın her alanına yeni formatlar atılacak. Yeni dönemde dünyayı iyi okuyabilen, heyecanı olan girişimciler öne çıkacak. Bursa olarak girişimci ruhumuz ile bu dönemden ayrışmamız lazım."