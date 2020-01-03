BTSO Başkanı Burkay: "Yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay: 'Yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor' - Son Dakika Ekonomi

BTSO Başkanı Burkay: "Yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor"

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceksek Türkiye'nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır.

BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceksek Türkiye'nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır. Bu hikayenin merkezinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji olmalıdır. Bu yolculukta yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor." dedi.

Burkay, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili ve Bursa" panelinde yaptığı konuşmada, rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya ekonomilerine yön verdiğini belirtti.

Bursa'nın üretim ve ihracat yolculuğuna devam ettiğini aktaran Burkay, "Bu yolculukta yerli otomobil, Türkiye ve Bursa için dönüştürücü bir rol oynuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceksek Türkiye'nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır. Bu hikayenin merkezinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji olmalıdır. Bu yolculukta yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri açısından "milat" niteliği taşıyan Türkiye'nin otomobili projesine sahip çıkan ilk kurumlardan biri olduklarına dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil üretilecekse buna en layık merkezin, bilgisi, tecrübesi ve gücüyle Bursa olacağını her fırsatta dile getirdik. Elektrikli otomobil noktasında dünyada ülkeler ciddi mesafeler kat etti. Bursa olarak önümüzde büyük bir fırsat var. Bursa'nın Türkiye'deki sektörleri harekete geçiren dönüştürücü gücü, bu projenin daha sağlam temeller üzerinde durmasını sağlayacak. Bursa'nın birikimi ve alt yapısı bu kararın alınmasında ana etken olmuştur. Ülke olarak bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz."

Burkay, otomotiv teknolojilerinin küresel ölçekte uzay, savunma, havacılık ve raylı sistemler gibi dünya ekonomisine yön veren sektörlerde itici güç olduğunu vurgulayarak, "Yerli otomobil Bursa'yı bir üst lige taşıyacak. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğu Bursa, ülkemizin hedeflerine yön vermeye devam edecek ve Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleştirildiği şehir olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de Bursa'nın sahip olduğu üretim birikimi ile yeni başarı hikayeleri yazdığına işaret ederek, "Türkiye'nin yerli otomobilinin Bursa'da üretilecek olmasının sevincini yaşıyoruz. Üniversite olarak yerli otomobil sürecine akademik olarak katkı sağlayacağız." dedi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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