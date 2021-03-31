BTSO'dan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sürmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "İşletmeler ve çalışanlar için koruma kalkanı niteliğinde olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının en azından yıl sonuna kadar sürdürülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Mart Ayı Meclis ve Müşterek Komiteler Toplantısı'nda konuşan Burkay, oda olarak işletmelerin ve çalışanların sağlıklı, güvenli ortamda üretime, ticarete yeniden odaklanmasını amaçladıklarını, sektörlerin tüm taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bir yıldan aşkın bir sürenin geride kaldığını hatırlatan Soylu, "Döviz kurlarındaki yüksek volatilite, çift haneli faiz ve artan enflasyon, sadece ihracatçıları değil, tüm sektörleri zorladı. İç pazarda başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler alanında faaliyet gösteren firmalar, devletin uygulamaya aldığı destek paketleriyle ayakta kalma mücadelesi veriyor." ifadesini kullandı.

Burkay, zorlukların milli birlik ve dayanışma içinde hep birlikte atlatılacağına inandığını vurgulayarak, "İşletmelerin üretim potansiyelini ve rekabet gücünü korumayı hedefliyoruz. Firmalar, kazanımlarını değişen koşullar karşısında yenilenen ihtiyaçların güçlü istişare kültürüyle ve dinamik bir şekilde açıklanan paketler sayesinde koruyabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın tedbirleri kapsamında, kısıtlamaların devam ettiğini hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"İşletmeler ve çalışanlar için koruma kalkanı niteliğinde olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının en azından yılsonuna kadar sürdürülmesini bekliyoruz. Salgın nedeniyle oluşan koşullarda faaliyetini devam ettirmesine rağmen mali durumu bozulan ve işletmesini idame ettirecek gelir sağlayamayan işletmeler, mücbir sebep kapsamına alınmalı ve tahakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması, sektörlerin talepleri arasında. İhracatçı firmaların en önemli destek mekanizmaları arasında bulunan Eximbank için firma limitlerinin artırılması ve kredi vadelerinin uzatılmasını bekliyoruz. Esnaf ve sanatkarlara tanınan yapılandırma, faizsiz taksit erteleme gibi imkanların oda üyesi işletmelere de sağlanmasını talep ediyoruz."

Burkay, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin talepler doğrultusunda faaliyetlerine kısıtlı da olsa yeniden başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sektördeki birçok işletme, doğası gereği ağırlıklı olarak saat 19.00'dan sonra müşterilerini ağırlıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle bu firmalarımız, Ramazan ayı boyunca hizmetlerini sadece paket servisle gerçekleştirebilecek. Kapasite sınırı dolayısıyla ciroları üçte bir oranında düşen işletmeler için belirlenen sınırlamanın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Üyelerimizden odamıza ulaşan tüm bu talep, öneri ve bilgileri rapor haline getirdik. Bu talepler doğrultusunda da gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."