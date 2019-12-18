BTSO'da 'Açıkhava Medya Semineri'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'Açıkhava Medya Planlama ve Açıkhavanın Diğer Mecralar İçindeki Yeri' konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.



Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi'de eğitim programları devam ediyor. BTSO 58. Meslek Komitesi destekleriyle oda hizmet binasında gerçekleştirilen panelde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, reklam mecralarının en etkili yöntemlerinden birini oluşturan 'Açıkhava Medya'nın markalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir alan olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Açıkhava reklamcılığının en önemli özelliğinin hedef kitleye kolay ulaşması ve akılda kalıcı olması olduğunu dile getiren Aslan, "Açıkhava reklamları, doğru analiz, planlama ve hedef kitle ile birleştiğinde markalar için çok etkili sonuçlar ortaya koyuyor. Sektör temsilcilerimizin yer aldığı 58. Meslek Komitemizin katkılarıyla düzenlenen eğitimin firmalarımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



BTSO Meclis Üyesi ve Komite Üyesi Orhan Seyfi Söylev, analogdan dijitale geçiş sürecinde teknolojik yeniliklerin iletişimin her alanında olduğu gibi açıkhavada da önemli değişim ve dönüşümlere yol açtığını söyledi. Açıkhava mecrasının hayatın her alanında olduğunu dile getiren Söylev, "İş merkezlerinin lokasyonlarının çeşitlenmesi, eğitim hayatları, sosyal çevrelerinden dolayı insanlar artık evlerinde daha az vakit geçiriyor. İnsanların dışarda bu kadar aktif olması da açıkhava reklamının önemine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitim ile açıkhava medyanın tüm başlıklarını alanın değerli uzmanlarından hep birlikte dinledik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve değerli katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. BTSO 58. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Burçin Alpacar moderatörlüğündeki panelde, İlbak Holding/ Kentvizyon Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu, Kentvizyon Bursa Şube Müdürü Özlem Serhatlıoğlu, Orka Holding Kurumsal İletişim Yöneticisi Burhan Denizli, Mediacom Direktörü Emin İlkiş ve Conept Ajans Kreatif Direktörü Kerem Özkut açıkhava medya konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Panelde, Türkiye'de açıkhava, markanın önemi, bütçe yönetimi ve doğru açıkhava görselleri gibi farklı konularda bilgiler paylaşıldı. Panele BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Meclis Üyesi Salih Kumru ve 58. Meslek komitesi üyeleri de katıldı. - BURSA