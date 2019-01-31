Son Dakika Haberleri: BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu

BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları' konulu eğitim gerçekleştirildi.

BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları' konulu eğitim gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



150 Kiloluk Orkinos Tezgaha Çıkınca Vatandaşların İlgi Odağı Oldu Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı

Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]