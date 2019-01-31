BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları' konulu eğitim gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları' konulu eğitim gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:47
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