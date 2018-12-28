Son Dakika Haberleri: Btso'dan, Bursagaz'a Ödül

Btso'dan, Bursagaz'a Ödül

42 dakika önce

BURSAGAZ, BTSO tarafından bu yıl 45'incisi düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, kurumlar vergisi kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Btso'dan, Bursagaz'a Ödül, System.String[]
BURSAGAZ, BTSO tarafından bu yıl 45'incisi düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, kurumlar vergisi kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, "Ekonominin Oscar'ı" olarak da bilinen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, kurumlar vergisi sıralamasında ikincilik ödülü aldı.

4 ayrı kategoride 52 ödülün sahiplerini bulduğu törende, Bursa ve Türkiye ekonomisine değer katanlar ödüllendirildi. Bursagaz adına ödülü almak üzere geceye katılan EWE Turkey Holding Coo'su Hasan Yasir Bora, "Türkiye'nin en önemli ekonomi ödüllerinin verildiği bu törende ödüllendirilmekten mutluluk duyuyoruz. Bursagaz olarak faaliyetlerimizi hem Bursa'mız hem de Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Kurumlar vergisi kategorisinde ikinci sırada yer almamız, ekonomiye sağladığımız katkının en önemli göstergelerinden biri oldu" diye konuştu.

BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:44 Kaynak: DHA

Bursa, Bursagaz, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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