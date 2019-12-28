BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama - Son Dakika

BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'a destek gecesinin iptali üzerinden bazı menfaat gruplarının kentteki iş dünyasına karşı karalama ve yıpratma kampanyası oluşturmaya çalıştığını savundu.

BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'a destek gecesinin iptali üzerinden bazı menfaat gruplarının kentteki iş dünyasına karşı karalama ve yıpratma kampanyası oluşturmaya çalıştığını savundu.

BTSO'dan yapılan açıklamada, Bursaspor'un yönetim zaafiyeti, proje kısırlığı, güven sorunu ve ekonomik dar boğazdan kurtulması için iş dünyasının üzerine düşeni yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, takımın son dönemde yaşadığı zorlukların herkesi çok üzdüğünü, şehrin ve taraftarın bunu hak etmediğini vurguladı.

Burkay, Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını anlatarak, "Bursaspor'un içerisinde bulunduğu tabloya sebep olan kimi odaklar ve bazı menfaat grupları Bursaspor'u düştüğü durumdan kurtarmaya odaklanma yerine, kişisel menfaat hesapları peşine düştüler. Şahsımı ve Bursa iş dünyasını yıpratmak için yayılmak istenen yanlış bilgilere itibar ederek sergilenmek istenen senaryoya destek verilmemeli. Bizler Bursa iş dünyası olarak kulübümüzün ve takımımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Burkay ayrıca 4 Ocak 2020'de, "Yeniden Büyük Bursaspor" hareketiyle ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapacaklarını da aktardı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursaspor, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız
F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi Behzat Ç.'nin 'Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Çık bir açıklama yap! Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır

Son Dakika Haberleri
00:16 Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi - Son Dakika
00:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika
00:02 Sağlık personeli taşıyan "uçan kale" Mogadişu'daki yaralılar için havalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2019 - Son Dakika
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BTSO'dan Bursaspor'a destek gecesinin iptaline ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]