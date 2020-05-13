BTSO'dan enerji maliyetlerinde sanayici lehine iyileştirme talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTSO'dan enerji maliyetlerinde sanayici lehine iyileştirme talebi - Son Dakika Ekonomi

BTSO'dan enerji maliyetlerinde sanayici lehine iyileştirme talebi

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek sağlayan sanayiciler için enerji maliyetlerinde iyileştirme yapılmasını istedi.

BTSO'dan enerji maliyetlerinde sanayici lehine iyileştirme talebi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek sağlayan sanayiciler için enerji maliyetlerinde iyileştirme yapılmasını istedi.

Burkay, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu süreçte kent ve ülke ekonomisinin sorunlarına çözüm üretmek adına BTSO'nun 45 bini aşkın üyesiyle güçlü bir iletişim ağı oluşturduklarını bildiren Burkay, Bursa iş dünyasının taleplerini hem ilgili bakanlıklara hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) hızlı bir şekilde aktardıklarını duyurdu.

Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif illerinden Bursa'da sanayicilerin BTSO'ya aktardıkları en önemli konuların başında enerji maliyetlerinin geldiği belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez liderliğinde enerji gibi stratejik bir alanda üretim ve tedarik zincirinin işleyişi için önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle sanayicimizin üzerindeki yük daha da arttı. Büyük zorluklarla Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek sağlayan üreticilerimiz, bu koşullarda yüksek enerji maliyetleriyle de mücadele ediyor. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmanın yolu sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmekten geçiyor."

Burkay, enerji birim maliyetinin yanı sıra Enerji Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi ve son kaynak tedarik tarifesinin en önemli kalemlerinden biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tutarının da önemli fiyat farklarına yol açtığını savundu.

Türkiye'nin salgınla mücadelede önemli bir aşama katettiğini, üretimin de yeniden ivme kazanacağını kaydeden Burkay, "Bu kapsamda, ekonomik parametreleri daha da hızlandıracak adımlara ihtiyacımız var. Özellikle YEKDEM konusunda üretim sahası OSB'lerimize özel yeni bir tarife oluşturulmasını, enerji maliyetlerinde sanayicimizin lehine iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. Enerji maliyetlerimizde de normalleşme adımlarının atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:58 Kaynak: AA


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