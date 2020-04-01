BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

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BTSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
45 dakika önce
Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon lira bağışta bulundu.
Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon lira bağışta bulundu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, kampanyaya 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.
Burkay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na BTSO olarak 1 milyon lira destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:36 Kaynak: AA
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