Son Dakika Haberleri: BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.

BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:40 

Macaristan, Polonya, Bursa, Ekonomi
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