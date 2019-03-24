BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Polonya
, Macaristan
ve Kilis
ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye
ve AB
Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:40
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