BTSO’dan otomotiv sektörüne 1 milyon liralık proje

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Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor