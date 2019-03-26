Son Dakika Haberleri: BTSO’dan otomotiv sektörüne 1 milyon liralık proje

BTSO’dan otomotiv sektörüne 1 milyon liralık proje

46 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı.

BTSO’dan otomotiv sektörüne 1 milyon liralık proje, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında sektörün işbirliği kabiliyetinin artırılması hedeflenen yaklaşık 1 milyon liralık projeyle KOBİ'lerin dış ticaret ağının güçlendirmesi hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32 

Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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