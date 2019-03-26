BTSO’dan otomotiv sektörüne 1 milyon liralık proje
46 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. Türkiye
ve Avrupa Birliği
ülkeleri arasında sektörün işbirliği kabiliyetinin artırılması hedeflenen yaklaşık 1 milyon liralık projeyle KOBİ'lerin dış ticaret ağının güçlendirmesi hedefleniyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:32
Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor
Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor
Eski Eşini 23 Yerinden Bıçaklayan Caninin Avukatı, Savunmasıyla Pes Dedirtti
Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor