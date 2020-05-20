BTSO'dan ramazan yardımı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bu yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda kolisi dağıttı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısı ile hazırlanan 4 bin gıda kolisi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle hazırlanan 1000 gıda kolisi, ilçelerdeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 7 yıldır düzenledikleri BTSO İftar Sofraları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl düzenleyemediklerini fakat bunun yerine gıda yardım kolileri ile ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını kaydetti.