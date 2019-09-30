BTSO'dan senfoniye akustik destek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) konserlerinin gerçekleştirildiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonlarda oluşan akustik yalıtım zafiyeti, "akustik kabuk" sistemleriyle çözüme kavuşturuldu.

Bursa Filarmoni Derneği ile BBDSO'nun konser verdiği Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan Osmangazi ve Orhangazi salonlarındaki akustik altyapı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yenilendi.

Osmangazi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak şehrin ekonomisini güçlendirmenin yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Gelişmiş şehirlerin sanayi ve ticari imkanları kadar kültürel ve sanatsal çehresiyle de ön planda olduğunu belirten Burkay, "Bu bakış açısıyla Bursa'yı üretim ve ihracatta olduğu gibi kültür ve sanatta da ileriye taşıyacak projelere öncelik vermeye devam ediyoruz. Bugün bu salonda, Türkiye'nin en önemli kongre ve kültür merkezlerinden birinde önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bursa Filarmoni Derneğinin (BFD) çağrısı üzerine Osmangazi ve Orhangazi salonlarındaki akustik altyapıyı yenileyerek, orkestramızın ve Bursalı sanatseverlerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burası artık sadece fiziki olarak değil akustik açıdan da Türkiye'deki en iyi salonlardan biri oldu." diye konuştu.

BFD Başkanı Ömer Kızıl da BBDSO'nun Türkiye'deki 6 devlet senfoni orkestrasından biri olduğunu hatırlattı.

Bursa'daki orkestranın en başarılı ve en çok biletli seyirciye sahip orkestra olduğunu vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Devletimiz, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, BFD ve Bursalı sanatseverlerin destekleriyle BBDSO kentimizin önemli bir markası oldu. Devlet sanatçılarından oluşan 80 kişilik bir ekibimiz var. Yılda 750 biletli seyirci ortalamasıyla, 30'dan fazla konser düzenliyoruz. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Osmangazi ve Orhangazi salonlarını Büyükşehir Belediyesi bizlere tahsis etti. 8 yıldan beri konserler burada yapılıyor ancak bir eksiğimiz vardı. BTSO bin 850 kişilik Osmangazi ve 850 kişilik Orhangazi salonlarını akustik kabukla yeniledi. Bu düzenlemeyle seyircimize sesimizi çok daha iyi duyuracağız."

Yeni sanat sezonundaki konserlerin tanıtımlarını ulusal çapta yaptıklarını dile getiren Kızıl, derneğin başkanlık görevine ilk geldiklerinde yılda 65-70 biletli seyirciye sahipken şu an bunu 10 kattan fazla artırmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, BBDSO Müdürü Zeycan Kaya, BDDSO yönetimi ve sanatçılarıyla BFD yönetim kurulu üyeleri katıldı.