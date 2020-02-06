BTSO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi - Son Dakika
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BTSO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'e-ticaret yapıyoruz' eğitimi düzenlendi.

BTSO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında 'e-ticaret yapıyoruz' eğitimi düzenlendi. Eğitimde, e-ticaret sektörünün öncü şirketleri, Bursalı firmalara elektronik ticaret yolculuğunda önemli ip uçları aktardı.


Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi çerçevesinde 48. Meslek Komitesi'nin katkılarıyla 'e-ticaret yapıyoruz' eğitimi gerçekleştirildi. Oda Hizmet binasında düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Üyesi İdris Doğrul, N11 Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, 48. Meslek Komitesi üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda N11 firması tarafından sunumlar gerçekleştirilirken, birçok firma da açtıkları stantlarda e-ticaret konusunda merak edilenleri yanıtladı.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, dünyanın e-ticaret ile birlikte, ürün tanıtımı, pazarlanması, tedariği ve alışveriş türleri konularında büyük bir değişime girdiğini söyledi. Tüketicilerin doğru ürünü ararken dünyanın her yerindeki satıcılarla tek tuşla iletişime geçebildiklerini ifade eden, "Ülkemizde e-ticaret rakamlarına baktığımızda perakende dışı işlemler için 28,4 milyar TL, perakende işlemlerinde ise 31,5 milyar TL büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde 60 milyar TL civarında hacme sahip olan e-ticaret alanında pasta hızla büyüyor. Bu doğrultuda çağa ayak uydurarak, üretim gücü yüksek olan kentimizi ve üyelerimizi e-ticaret konusunda bilinçlendirmeyi ve ülkemizin bölgesel bir e-ticaret merkezi olmasını hedefliyoruz" dedi.


E-ticaret yaparak pazarlama, satış, tedarik, ürün takibi, ticari istibarat ve müşteri iletişimi gibi bir çok konuda sağlanan kolaylıklar ile ihracat işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebileceğini aktaran n11.com Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, "Türkiye nüfusunun 52 milyondan fazlası internet kullanıyor. Bizler için internet kullanan herkes potansiyel E-ticaret alıcısıdır. Türkiye'de E-ticaret ile uğraşan kişi sayısı hızla artıyor. Bursa da bu konuda önde gelen şehirlerden biri. Bursa'da 8.000'in üzerinde iş ortağımız var ve bu sayının her geçen gün artması bizleri memnun ediyor." dedi.


Eğitimin ardından, Atrium alanında stant açan firmaları da ziyaret eden davetliler firma yetkilileri tarafından bilgilendirildi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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