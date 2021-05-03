BTSO'dan "Yeni Dünyada Kazanmak" konulu çevrim içi seminer - Son Dakika

BTSO'dan "Yeni Dünyada Kazanmak" konulu çevrim içi seminer

03.05.2021 15:37
BTSO'dan

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Yeni Dünyada Kazanmak" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Yeni Dünyada Kazanmak" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, programa Turkcell eski genel müdürlerinden ve iş hayatını ABD'de sürdüren Kuika, System Optima ve System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv konuşmacı olarak katıldı.

Ciliv, yeni dünyada kazanmak konusunu 7-8 yıldır ana odağına aldığını ve bu noktada çok fazla konuşma yaptığını bildirdi.

Dijital dünyanın globalleşmenin merkezinde olduğu yeni dünyaya hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Ciliv, şöyle devam etti:

"Girişimcilik sadece üniversite öğrencilerin kurduğu start-up değil. Dünyada fark oluşturan girişimcilik, kurumlardaki girişimciliktir. Sadece küçük firmalarda değil, büyük kurumlar da girişimcilik yapmalı. O firmaların büyümesi ve yeni dünyada kazanması için bu zaruri. Türkiye'de iş adamı olmak istiyorsak, dünya pazarına mal üreten ve dünya ile entegre çalışan şirket olmalıyız. Dünyanın en değerli 4-5 şirketine bakın, göreceksiniz o şirketlerin her biri gelirlerinin en az yüzde 75'ini kendi ülkelerinin dışında üretiyorlar. Dünya pazarında oyuncu olacaksanız, dijital teknolojilerin avantajını firmalarımız iyi kullanmalı. O yüzden System Capital firmasıyla sürece başladım. 2015'te ortak oldum. Sonra muazzam bir başarı ortaya çıktı."

İnternetin dünyada fırsat eşitliliğini beraberinde getirdiğini aktaran Ciliv, "Türkiye'de doğru mühendisler var. Türk insanının hiçbir eksiği yok. Bugün baktığınızda dünyanın en iyi aşılarını bulanlar da Türkler. 5G teknolojisinin en kritik parçalarını bulanlar da Türkler. Kendinize güvenin, doğru ve yüksek hedefler koyup ilerleyin." ifadelerini kullandı.

"Ekonomimizde güçlü bir dönüşüm hamlesini gerçekleştirmek zorundayız"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın 1960'lı yıllarda ilk organize sanayi bölgesini kurarak Türkiye'nin güçlü sanayi hamlesine liderlik eden, yerel dinamikleri, üretim yeteneği ve insan kaynağı ile ülke ekonomisine dinamizm katan öncü şehirler arasında bulunduğunu belirtti.

Dijital dönüşüme uyum sağlayamayan şirketlerin yüzde 40'ının gelecek 10 yıl sonra olmayacağının öngörüldüğüne değinen Burkay, şunları kaydetti:

"Kurumlar hedeflerine, geleneksel iş modelleri yerine dijitalleşerek 6 kat daha fazla yaklaşabiliyor. Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre çalışanların bugün yaptıkları işlere 4 yıl sonra da devam edebilmeleri için gerekli iş yeri becerilerinde ortalama yüzde 42'lik bir değişim yaşaması gerekiyor. Bu nedenle gerek girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi gerekse de insan kaynağımızın gelişimi ile ekonomimizde güçlü bir dönüşüm hamlesini gerçekleştirmek zorundayız. Hayatta hiçbir şey korkmayı gerektirmez, sadece anlamak gerekir. Şimdi daha fazla anlamalı ve böylece daha az korkmalıyız."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yeni Dünyada Kazanmak, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO'dan 'Yeni Dünyada Kazanmak' konulu çevrim içi seminer - Son Dakika Ekonomi


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