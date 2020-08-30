BTSO, düğün salonu işletmecilerinin sorunlarını bakanlığa taşıdı

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında düğün sürelerinin 1 saatle sınırlandırılarak ikramların kaldırılması sektördeki işletmeleri zor durumda bıraktı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), düzenlemenin uygulandığı illerden biri olan Bursa'da sektör temsilcilerinin sorunlarını İçişleri Bakanlığı'na taşıdı.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı ilgili meslek komiteleri adına BTSO Hizmet ve Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 1 saate indirilen ve ikramları kısıtlanan düğün ve organizasyonlardan dolayı, müşterilerin sözleşme iptaline yöneldiğini söyledi. Güler, "Tedbirler kapsamında kurumsal işletmelere getirilen sınırlandırmaların insanları merdiven altı olarak tabir edilen yerlere ve denetimi mümkün olmayan sokak düğünü ve eğlencelere sevk etmektedir. Kurumsal bir yapıya sahip ve gerekli tüm denetimlere tabi tutulan işletmelerimizde ise virüsün yayılmasını önleyecek her türlü tedbiri almak mümkündür." dedi.

Kurallara titizlikle uyan işletmelerin gerçekleştirdiği organizasyonlarda virüsün yayılmasına imkan oluşturacak aykırı hiçbir unsurun tespit edilmediğine işaret eden Güler, "Düğün sezonu sonuna kadar süre ve ikram kısıtlamasının ertelenmesi konusunda destek bekliyoruz. Düğün salonu, işletmeler ve otellerimizi ilgilendiren taleplerimizi BTSO Yönetim Kurulumuza da aktardık. Her zaman sektörümüzün yanında olan ve gerekli girişimlerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a işletmelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

"Normalleşme hız kazandı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da 46 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında bulunan BTSO'nun kent ekonomisinin pandemi öncesi performansına kavuşması amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Burkay, "Devletimizin sunmuş olduğu teşvik mekanizmaları sayesinde hızlı bir toparlanma içerisine giren ekonomimiz iş dünyamızın da azim ve gayretiyle yeni normale dönüşte önemli bir yol kat etmiştir." dedi.

Bu süreçte hizmet sektöründe yer alan düğün salonu, işletmeler ve otellerin pandemi döneminde önemli kayıplar yaşamalarına rağmen tedbirlerin yumuşatılmasının ardından hizmet üretmeye devam ettiklerine işaret eden İbrahim Burkay, "Ancak İçişleri Bakanlığımızın 25 Ağustos'taki genelgesiyle aralarında Bursa'nın da bulunduğu illerde düğün, kına gecesi, nişan ve sünnet düğünlerinin yasaklanması, diğer taraftan düğün sürelerinin bir saat ile sınırlandırılması işletmelerimizi zor durumda bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

"400 işletme düzenli olarak denetleniyor"

Bursa'da yaklaşık 400 salonunun yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlendiğini belirten Başkan Burkay, şunları kaydetti: "İşletmelerimizden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda sünnet, düğün ve organizasyonların koronavirüs tedbirlerine uygun koşullarda yeniden başlatılması sektör temsilcilerimizin en önemli beklentileri arasında yer almaktadır. İlk vakanın ortaya çıktığı günden bu yana gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterilen bir süreç yürüterek alınan kısıtlı tedbirler ile virüsün geniş kitlelere yayılmasına engel olmuştur. Bu çerçevede düğün, sünnet, kına gecesi, nişan ve organizasyonların denetimlerinin artırılarak kısıtlama kararının kaldırılmasını bekliyoruz."

Salgın sürecindeki çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan BTSO, düğün salonu işletmeleri ve otellerin sorunları ile çözüm önerilerini de İçişleri Bakanlığı'na aktardı. BTSO, koronavirüsün Türkiye'de tespit edildiği ilk günden bu yana oluşturduğu 'Kriz Masası' ve 'Acil Eylem Planı'yla 46 bin üyesinin talep ve beklentilerini rapor haline getirerek TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşıyor. - BURSA