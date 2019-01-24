BTSO, gıda sektörü için Dubai’de ticaret merkezi açacak
1 saat önce
Türkiye'nin ihracata dönük kalkınma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), New York'un ardından Dubai'de de Türk Ticaret Merkezi (TTM) açmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin ihracata dönük kalkınma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), New York'un ardından Dubai'de de Türk Ticaret Merkezi (TTM) açmaya hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:30
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