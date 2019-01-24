Son Dakika Haberleri: BTSO, gıda sektörü için Dubai’de ticaret merkezi açacak

BTSO, gıda sektörü için Dubai’de ticaret merkezi açacak

1 saat önce

Türkiye'nin ihracata dönük kalkınma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), New York'un ardından Dubai'de de Türk Ticaret Merkezi (TTM) açmaya hazırlanıyor.

BTSO, gıda sektörü için Dubai’de ticaret merkezi açacak, System.String[]
Türkiye'nin ihracata dönük kalkınma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), New York'un ardından Dubai'de de Türk Ticaret Merkezi (TTM) açmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:30 

New York, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Dubai, Ekonomi
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