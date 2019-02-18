Son Dakika Haberleri: BTSO, girişimcileri geleceğe hazırlıyor

BTSO, girişimcileri geleceğe hazırlıyor

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim' programları ile ekonomiye yeni girişimciler kazandırmayı sürdürüyor.

BTSO, girişimcileri geleceğe hazırlıyor, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim' programları ile ekonomiye yeni girişimciler kazandırmayı sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 

Ekonomi
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