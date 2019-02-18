BTSO, girişimcileri geleceğe hazırlıyor
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim' programları ile ekonomiye yeni girişimciler kazandırmayı sürdürüyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim' programları ile ekonomiye yeni girişimciler kazandırmayı sürdürüyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55
Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti