BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında - Son Dakika

BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında

03.12.2020 14:11
BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde üyelerinin sesi olmaya devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde üyelerinin sesi olmaya devam ediyor. Salgın döneminde 46 bini aşkın üyesi için 'WhatsApp İletişim Hattı' ve 'BTSO Yanınızda' gibi platformları devreye alan BTSO, işletmelerin 7 gün 24 saat boyunca aktarabildikleri talepleri çözüm önerileriyle birlikte rapor haline getirerek ilgili bakanlıklara ve kurumlara en hızlı şekilde ulaştırıyor.

BTSO, salgın döneminde ikinci zirvenin görüldüğü bugünlerde de üyelerinin yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüsün mart ayında Türkiye'de de tespit edilmesiyle işletmelerin ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir yapıda üretime devam etmesi için 'Acil Eylem Planı'nı hızla devreye alan ve Bursa Valiliği öncülüğünde 'Kriz Masası'nın oluşturulmasını sağlayan BTSO, geride kalan 9 ayda örnek nitelikte birçok çalışmaya imza attı. Dijital platforma taşınan online eğitim ve seminerler, TOBB öncülüğünde iş dünyasının kullanımına sunulan Nefes Kredisi, medikal malzeme üretimi ve sosyal yardımlarla iş dünyasının yanında olan BTSO, bu süreçte üyeleriyle iletişimini artırmak amacıyla sağlam bir altyapı oluşturdu.

BTSO, Dijital Oda Projesi kapsamda 0533 145 46 13 numaralı 'WhatsApp Üye İletişim Hattı', 'BTSO Yanınızda' paneli ve btsoyaninizda@btso.org.tr uzantılı mail adresinin yanı sıra kısıtlama döneminde işletmeler için gerekli olan 'Çalışma İzin Belgesi' taleplerine de en hızlı şekilde cevap veriyor. Söz konusu iletişim kanalları üzerinden gelen her sorun ve talebi rapor haline getiren BTSO, iş dünyasının sıkıntılarını üst düzey istişare toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve TOBB ile paylaştı. BTSO, salgının iş dünyası üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla hazırladığı rapor, TOBB Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu.

Whatsapp iletişim hattı 7/24 açık

BTSO'nun iletişim platformu içinde 'WhatsApp İletişim Hattı' önemli bir rol üstleniyor. Bursa iş dünyasının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabildiği söz konusu iletişim platformu ile devlet desteklerinden kredi taleplerine, Oda işlemlerinden çalışma izinlerine kadar birçok talep aktarıldı. BTSO üyeleri, 'WhatsApp İletişim Hattı'nın yanı sıra Oda'nın resmi web sitesine girerek 'BTSO Yanınızda' paneliyle de taleplerini iletebiliyor. BTSO, her iki iletişim platformuyla binlerce üyenin sorununu titizlikle ele alıyor.

BTSO, salgınla mücadele kapsamında 'BTSO Bilgilendiriyor' temasıyla web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği online bilgilendirme paylaşımlarını da sürdürüyor. Devlet destekleri, işçi ve işverenlere yönelik teşvikler, kredi destekleri gibi işletmeleri yakından ilgilendiren destekleri alanında uzman isimlerin değerlendirmelerinden oluşan videolarla üyelerinin bilgisine sunan BTSO ayrıca üyelerine mail ve SMS aracılığıyla güncel destekleri ve online hizmetleri de bildiriyor.

BTSO, salgının kontrol altına alınması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde de işletmelerin ihtiyaç duyduğu çalışma izni konusunda da üyelerine destek oluyor. 'İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Yeni Tedbirler Genelgesi' ve Valilik Kriz Masası Kararları' kapsamında 20 Kasım Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili istisnalar ve izin belgelerine ilişkin detaylara Oda'nın www.btso.org.tr/izin uzantılı web adresinden ulaşılabiliyor.

"Üyelerimizle iletişimimizi güçlü tutuyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüsün sağlığı ve ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti. Salgına karşı Mart ayından bu yana teyakkuzda olduklarını ifade eden İbrahim Burkay, bu süreçte Oda ve üye arasındaki iletişim köprüsünü sürekli güçlü tuttuklarını ifade ederek, "COVID-19 salgını neredeyse tüm sektörlerimiz üzerinde ağır tahribatlar oluşturdu. Bu zor dönemde başta üretim, ihracat ve istihdam gibi ekonomimizin temel dinamiğini oluşturan alanlarda olmak üzere rekabet gücümüzü ve kazanımlarımızı korumamız oldukça önemli. Diğer taraftan işletmelerimizin mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla yeni ve güçlü bir büyümenin de temellerini oluşturacağımıza inanıyorum." dedi.

Çalışma hayatının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren konularda hazırladıkları raporlarda gündeme taşıdıkları birçok konunun ekonomi yönetimi tarafından kabul gördüğünü ve hızla devreye alındığını dile getiren Başkan Burkay, "Bu süreçte proaktif politikalarla işletmelerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum. BTSO olarak gece - gündüz gözetmeksizin 46 bin üyemizin sıkıntılarına çözüm üretmek ve Bursa iş dünyamızı pandemi sonrasına hazırlamak için yoğun mesai yapıyoruz. Üyelerimizden gelen tüm talep ve önerileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir hassasiyetle değerlendirmeye ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA

BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Whatsapp, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi         
13:56
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen sprey geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen sprey geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 14:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BTSO, güçlü iletişim platformlarıyla iş dünyasının yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei