BTSO ile Antakya TSO kardeşlik protokolü imzaladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay'a çıkarma yaptı. Türkiye'deki birçok oda ile beraber hareket ederek Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan BTSO, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile de kardeşlik protolü imzaladı.