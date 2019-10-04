BTSO ile Antakya TSO kardeşlik protokolü imzaladı
2 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay'a çıkarma yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay'a çıkarma yaptı. Türkiye'deki birçok oda ile beraber hareket ederek Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan BTSO, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile de kardeşlik protolü imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:51
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