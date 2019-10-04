Son Dakika Haberleri: BTSO ile Antakya TSO kardeşlik protokolü imzaladı
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BTSO ile Antakya TSO kardeşlik protokolü imzaladı

2 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay'a çıkarma yaptı.

BTSO ile Antakya TSO kardeşlik protokolü imzaladı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), medeniyetler beşiği Hatay'a çıkarma yaptı. Türkiye'deki birçok oda ile beraber hareket ederek Türkiye'nin kalkınma hedeflerine güç katan BTSO, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile de kardeşlik protolü imzaladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Antakya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:51 
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