Son Dakika Haberleri: “BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”
Son Dakika Ekonomi Haber

“BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”

1 saat önce

BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

“BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”, System.String[]
BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Belediye ihalesinde silahlar konuştu! Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]