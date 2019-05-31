“BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz”
1 saat önce
BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
, "BTSO ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
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