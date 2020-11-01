BTSO, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'ni Hizmete Açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ileri kompozit malzeme üreten ve kullanan sektörlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve sektörün Ar-Ge altyapısını güçlendirmek amacıyla İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) kuruldu. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkez, sanayicilere hem Ar-Ge hem de test merkezi olarak hizmet verecek.

BTSO tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde kurulan İKMAMM'ın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa sanayisinin katma değeri yüksek teknolojik ürünlere geçişinde ve sektörel dönüşümünde kritik bir rol üstlenecek olan İKMAMM, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen kompozit malzemeler alanında Bursa'yı bir teknoloji üssü konumuna taşımayı hedefliyor.

Sektörde Ar-Ge çalışmalarına öncülük edecek olan İKMAMM prototip üretiminden test ve analiz faaliyetlerine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesinde hizmet verecek. Kompozit alanında 20 farklı test ve 5 farklı yöntemle prototip altyapısı sunan merkez özellikle numune üretimi alanındaki güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Merkezde kompozit malzemelerle ilgili temiz oda, otoklav, RTM kalıplama, termo-plastik kalıplama presleri, kür fırını, pre-preg makinesi gibi cihazlar yer alıyor.

Türkiye'nin en kapsamlı yanma laboratuvarı

Türkiye'nin en kapsamlı yanma laboratuvarlarından birinin yer aldığı İKMAMM, raylı sistemler, otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan ekipmanların yanma testlerinin Türkiye'de yapılmasına imkan sağlayacak. Sanayiciler daha önce yurt dışında yüksek maliyetlerle gerçekleştirmek zorunda kaldıkları söz konusu testleri çok daha uygun maliyetlerle, hızlı ve güvenilir bir şekilde İKMAMM'da gerçekleştirebilecek.

Üniversite sanayi işbirliğine destek

İKMAMM, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında da önemli bir misyon üstlenecek. Merkez, kompozit malzeme üretimi yapan firmalarla, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında spesifik projeler geliştirilmesine imkan sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önümüzdeki 3 yıllık süreçte İKMAMM üstünden 25 KOBİ'ye teknik destek verip ileri teknolojili ürünler geliştirmeleri ve ticarileştirmeleri için destek olacak. Ayrıca TÜBİTAK Sanayi-Doktora Programı kapsamında 23 doktora öğrencisi araştırmacı, Ar-Ge ve üretim süreçlerinde uzman İKMAMM ekibiyle birlikte çalışacak.

"Kompozit sektörünü örgütleyen yeni bir model"

Merkezin, GUHEM ile birlikte gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kompozit malzemelerin yüksek mukavemetli ve çevre dostu oldukları için gelecek yıllarda otomotiv başta olmak üzere tekstil, savunma, havacılık ve raylı sistemler gibi birçok sektörde yoğun şekilde kullanılacağını söyledi. Kompozit malzemeleri geliştirmenin çok ciddi bir bilgi birikimi ve Ar-Ge altyapısı gerektirdiğini kaydeden Bakan Varank, "Bursa sanayisi bu malzemeleri geliştirmede yeni kabiliyetler edinsin diye İKMAMM'ı kurduk. Firmalar, kendi bünyelerinde gerçekleştiremedikleri Ar-Ge'yi buradaki altyapıları kullanarak geliştirme imkanına sahip olacaklar. Burayı sadece bir araştırma merkezi değil, aynı zamanda kompozit sektörünü örgütleyen yeni bir model olarak görmemiz gerekiyor. Merkez kanalıyla firmaların ticari gelişimlerini hızlandıracağız. Dolayısıyla, Ar-Ge'den çok daha fazlasını sunan bir altyapıyı Bursa'ya kazandırıyoruz. Başka bir ifadeyle; hem sanayinin mevcut kabiliyetlerini geliştiriyor, hem de yeni kabiliyetler edinmesini sağlıyoruz." dedi.

"Bursa'nın geleceğine yapılmış bir yatırım"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, göreve geldikleri günden bu yana yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü bir Bursa oluşturmak hedefiyle kararlı adımlar attıklarını söyledi. Bu süreçte makro ölçekli 40'ı aşkın projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'ni de Bursa'ya kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirtti. İKMAMM ile son derece stratejik bir alan olan kompozit malzemeler sektöründe Bursalı sanayicilerin üretim kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Burkay, "BTSO olarak ortaya koyduğumuz vizyon ile sanayicilerimizi katma değeri yüksek iş alanlarına yönlendiriyoruz. Otomotiv, tekstil, makine gibi geleneksel sektörlerimizin yanında raylı sistemler, kompozit, havacılık ve savunma gibi sektörlerde de Bursa'yı küresel bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyoruz. İKMAMM bu noktada şehrimizin geleceğine yapılmış çok önemli bir yatırım. Yarının malzemesi olarak adlandırılan kompozit sektöründe firmalarımız bugünden bu teknolojileri geliştirme imkanına sahip olacak." dedi.

"İki Mükemmeliyet Merkezi daha kuracağız"

BUTEKOM bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin ardından Bursa'ya kazandırdıkları ikinci mükemmeliyet merkezi olan İKMAMM'ın kompozit sektöründe özgün ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için gerekli olan güçlü Ar-Ge altyapısına sahip olduğunu kaydeden Başkan Burkay, "Tüm sanayicilerin merkezimizin imkanlarından faydalanmalarını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a projemize destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yakın zamanda nanoteknoloji ve mikromekanik-mikroelektronik alanlarında iki ayrı mükemmeliyet merkezini daha Bursa'mıza kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. - BURSA