Son Dakika Haberleri: BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı
Son Dakika Ekonomi Haber

BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı

1 saat önce

BTSO 'İlk 250 Büyük Firma – 2018' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı, System.String[]

BTSO 'İlk 250 Büyük Firma – 2018' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl zirve el değiştirdi. Bursa'da ciro büyüklüğüne göre 'İlk 250 Firma Araştırması'nın zirvesinde 20,2 milyar TL ile Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault'u 19,8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Oyak Renault, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor
Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü Chp'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]