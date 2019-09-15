BTSO ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı açıkladı

BTSO 'İlk 250 Büyük Firma – 2018' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu yıl zirve el değiştirdi. Bursa'da ciro büyüklüğüne göre 'İlk 250 Firma Araştırması'nın zirvesinde 20,2 milyar TL ile Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault'u 19,8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi.