BTSO, İş Dünyasının taleplerinin takipçisi - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) toplantısına katıldı. Aynı zamanda Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Marmara Bölge Toplantısına da iştirak eden Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.



Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirdiği acil eylem planı ve tüm sektörlere dokunan projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden önce TBMM'ye Bursa'nın yerli üretim kapasite raporunu sunan BTSO, 2 ayı aşkın bir süre içerisinde Oda ve üye arasındaki iletişim kanallarını daha da güçlü tuttu. BTSO, firmaların bu zorlu süreçte yanında olmayı sürdürdü.



Bakan Berat Albayrak'a Bursa'nın talepleri iletildi



BTSO Başkanı İbrahim Burkay, firmaların talep ve önerilerini video konferans üzerinden düzenlenen üst düzey toplantılarda gündeme getirmeyi sürdürüyor. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Toplantısına katılan Başkanı Burkay, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığı DEİK çatısı altında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında yer aldı. DEİK Başkanı Nail Olpak moderatörlüğünde düzenlenen 'DEİK Talks' programında konuşan Bakan Albayrak, tüm dünyayı derinden etkileyen korona virüs salgını sürecinde Bakanlık olarak hayata geçirdikleri çalışmaları iş dünyası temsilcilerine aktarırken, DEİK üyelerinin de sorularını yanıtladı. BTSO Başkanı Burkay, toplantıda Bursa'da firmaların salgın dönemindeki sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Bursa'nın devlet desteklerini en üst düzeyde kullandığını belirten Başkan Burkay, BTSO olarak firmaların bu zorlu süreçte yanında olduklarını ifade etti.



Başkan Burkay TOBB Marmara Bölge Toplantısına katıldı



BTSO Başkanı Burkay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Marmara Bölge Toplantısına da katıldı. Marmara bölgesindeki oda ve borsa başkanlarının yer aldığı toplantıyı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yönetti. Toplantıda, korona virüsün ülke ekonomisine etkileri, TOBB tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve normalleşme süreci ele alındı. Toplantıda söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Nefes Kredisi ve Eximbank Stok Finansman Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nefes Kredisi için kamu bankalarının da devreye girmesinin firmalar açısından faydalı olacağını kaydeden Başkan Burkay, Eximbank kredilerinde KGF teminatına ek maddi teminat istenmesinin firmaları zor durumda bıraktığına dikkati çekti. Başkan Burkay, bu zor süreçte üstün gayret gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile tüm oda borsa başkanlarına teşekkür etti.



"Hedefimiz firmalarımızın en az hasarla süreci atlatması"



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgının tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade etti. Ülke ekonomilerinin 100 yılın en derin kriziyle baş başa kaldığını ifade eden Başkan Burkay, BTSO olarak işletmelerin en az hasarla bu dönemi atlatması için Oda ile üye arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlü tuttuklarını belirtti.



Video konferans trafiği



Başkan Burkay, salgın sürecinde BTSO üyelerinden gelen talepleri çözüme kavuşturabilmek için oldukça aktif ve dinamik bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, haftanın neredeyse her günü gerçekleştirilen toplantılarda iş dünyasının sorun ve önerilerini çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Bursa iş dünyasının kendilerine ilettiği tüm konuları titizlikle ele aldıklarını ifade eden Başkan Burkay, "Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana ekibimizle yoğun bir mesai harcıyoruz. Mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve iş dünyası temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılardaki ana hedef Türkiye'nin bu süreci en kısa sürede atlatması ve ekonomideki çarkların da tekrar dönmesini sağlamak. Önümüzde artık 'Yeni Normal' düzen var. Tüm firmalarımız bu sürece hazırlanıyor. Bizler de kriz yönetim ekibimizle birlikte hazırladığımız 'Acil Eylem Planımız' doğrultusunda önemli adımlar attık. Odamıza ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi devletin en üst düzey yetkilileri başta olmak üzere bakanlar ve kamu bürokrasisiyle paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - BURSA