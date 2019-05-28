Son Dakika Haberleri: BTSO İstihdam Ofisi'nde 20'yi aşkın firma yaklaşık 10 bin istihdam talebi alacak
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BTSO İstihdam Ofisi'nde 20'yi aşkın firma yaklaşık 10 bin istihdam talebi alacak

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde 'işçi-işveren buluşmaları'nın bir yenisini daha gerçekleştirilecek.

BTSO İstihdam Ofisi'nde 20'yi aşkın firma yaklaşık 10 bin istihdam talebi alacak, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde 'işçi-işveren buluşmaları'nın bir yenisini daha gerçekleştirilecek. BTSO Altıparmak İstihdam Bürosu'nda düzenlenecek ve istihdam seferberliğine destek olacak etkinlikte farklı sektörlerden 20'yi aşkın firma yaklaşık 10 bin istihdam talebi toplayacak.

BTSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde Bursa'nın dört ayrı noktasında İstihdam Büroları'nı hizmete açan BTSO, düzenlediği işçi-işveren buluşmalarıyla istihdamın artırılmasına destek olmayı sürdürüyor. Altıparmak İstihdam Bürosu'nda 29 Mayıs Çarşamba günü yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak olan BTSO, iş arayanlar ile 20'yi aşkın firmayı bir araya getirecek. Yaklaşık 10 bin istihdam talebinin toplanacağı işçi işveren buluşmasında firma temsilcileri, iş başvurusu yapan vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da istihdamın artırılması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Kentin 4 farklı bölgesinde faaliyet gösteren istihdam büroları, MESYEB, BUTGEM, Mutfak Akademi, Mahir Eller ve MEGİP gibi projelerle Bursa'nın istihdam seferberliğine katkı sağlamayı sürdürdüklerini kaydeden Burkay, "Bursa iş dünyası olarak 2019 yılında da istihdam seferberliği kapsamında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yeni projelerimizden biri de işçi-işveren buluşmalarımız. Bursa'mız dinamik bir iş piyasasına sahip olsa da işverenlerimizin birçoğu aradığı elemana ulaşmakta zorluklar yaşıyor. BTSO olarak İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ile birlikte belirli periyotlarla düzenleyeceğimiz etkinlikler sayesinde iş arayanla işvereni buluşturarak, yeni istihdam olanakları oluşturacağız. İlkini geçen ay gerçekleştirdiğimiz işçi-işveren buluşmalarımız sayesinde firmalarımız binin üzerinde istihdam talebi topladılar. Bu etkinlikte de her biri birbirinden değerli firmalarımız bu rakamı çok daha yukarıya taşıyarak yaklaşık 10 bin kişilik istihdam için görüşmeler gerçekleştirecek" dedi.

BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren İstihdam Bürosu'nda düzenlenecek etkinliğe Aunde Teknik, Harput Tekstil, Yeşim Tekstil, Işıksoy Tekstil, Pressmech, Rollmech, Tofaş, Erdeğer Otomotiv, Dasel Otomotiv, Metkon Endüstriyel, TURKCELL Global, Hastavuk, Sofra Grup, Bekamak, Çimtaş, A101, Etka-D Otomotiv, Ak Teknik, Akpres, Bursalı Tekstil, RB Karesi, Filip Tekstil ve MSG Giyim Tekstil Sanayi firmaları katılacak. 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikte, 13.00-17.00 saatleri arasında iş görüşmeleri yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:03 Kaynak: İHA
İşçi, Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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