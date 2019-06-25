Son Dakika Haberleri: BTSO, ITMA’ya 160 kişilik heyetle katıldı
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BTSO, ITMA’ya 160 kişilik heyetle katıldı

1 saat önce

Bursa iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA – Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katıldı.

BTSO, ITMA’ya 160 kişilik heyetle katıldı, System.String[]
Bursa iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA – Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:43 
Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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