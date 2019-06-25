BTSO, ITMA’ya 160 kişilik heyetle katıldı
1 saat önce
Bursa iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA – Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:43
iş dünyası temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA – Barcelona
'ya 160 kişilik heyetle katıldı.
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