BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: "Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: 'Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez' - Son Dakika Ekonomi

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: "Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez"

6 saat önce

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: "Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: -"Türkiye hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi" "Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez" "Etil alkol teminini sağladığımızda seri...

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: " Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez"

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran:

-"Türkiye hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi"

"Türkiye'de kolonya hiçbir zaman bitmez"

"Etil alkol teminini sağladığımızda seri üretime geçeceğiz"

"Etil alkol meselesi çözülünce herkese istediği kadar kolonya temin edeceğiz"

BURSA - Korona virüsünün Türkiye'de geç ortaya çıkması ve bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yönetilmesinin ihracata olumlu katkı sağladığını belirten BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, "Türkiye şu anda hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi. Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez" dedi.

Bursa'da yaklaşık yarım asırdır kolonya, ıslak havlu, şampuan, losyon, hijyen ve dezenfektan üretimi yapan İlkom firmasının sahibi İlker Duran, "Türkiye'de korona virüsü vak'ası olduğunun açıklanmasından itibaren başta kolonya olmak üzere hijyen ürünlerine halkımız büyük rağbet gösterdi. Bu bir taraftan ürünlerin bulunmasında sıkıntıya sebebiyet verirken, genel olarak halkımızın hijyene göstermiş olduğu hassasiyeti de gözler önüne serdi. Korona virüsü ile mücadele noktasında vatandaşlar el temizliği ve kişisel hijyene önem vermektedir. Virüsle mücadelenin el temizliğinden geçtiğinin farkındalar. Bizler de bu kadar yoğun bir talep olacağını beklemiyorduk. Talep patlaması oldu. Üreticiler olarak hazırlıksız yakalandık. Ham madde olan etil alkol ve buna benzer ürünleri üreten tedarikçiler de hazırlıksız yakalandı. Bundan dolayı biraz boşluk oldu. Raflarda kolonya kalmadı. Ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hiçbir zaman kolonya kıtlığı yaşanmaz" dedi.

Şu anda kolonya üretiminin durduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirten Duran, "Bizler seri olmasa da kolonya üretimi ve diğer ürünlerimizi üretiyoruz. Ciddi yatırımlar ve giderlerimiz var. Ham maddeden kaynaklı üretimde biraz yavaşlama mevcut. Stoklar bitmeye yaklaştı. Ancak etil alkol bu hafta veya önümüzdeki haftaya kadar gelecek. Etil alkolde biraz sıkıntımız var. Şu anda tezgahlarımız hazır. Etil alkol geldiğinde üretime başlayacağız. Etil alkol temininden sonra üretimler başlayınca her şeyin rayına gireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Özellikle hükümetin bu süreci çok yakından takip ettiğini belirten Duran, "Bizlerden de bilgiler alıyorlar. Özellikle etil alkolle ilgili petroldeki yüzde 3'lük mecburiyeti kaldırdı. Yerli üretim yapılan etil alkolü iç piyasaya vermeleri konusunda teşvik ve bazı engelleri kaldırmaları noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Bugün baktığımızda Ticaret Bakanlığı maske gibi hijyen ürünlerinin ihracatına izne tabi tuttu. İç piyasadaki ihtiyacın karşılanması ve panik havasının geçmesi için önemli olacaktır. Bu sürekli olmamalıdır. Sektör olarak ihracat hedeflerimiz var. Bir çok üreticinin ihracat bağlantıları var. Bazı yerine getirilmesi gereken sözler var" şeklinde konuştu.

Korona virüsünün Türkiye'de geç ortaya çıkmasının, bu sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yürütülmesinin ihracata olumlu yansıdığını belirten Duran, "Türkiye şu anda hijyen ürünleri konusunda dünyada aranan ülke haline geldi. Bilhassa ürünlerin üzerinde Türk malı yazması isteniyor. Burada çok dikkatli adım atmamız gerekiyor. Bu fırsatların da kaçmasını engellemeliyiz. Kolonya ve diğer ürettiğimiz ürünlerde fiyat artışları üreticiden kaynaklanmamaktadır. Bizim ürettiğimiz ürünler daha önce kaça satılıyorsa, şimdi de o fiyata satılıyor. Bizler anlık kazanç yapmıyoruz. Bizim için ürün çok önemli ve kıymetlidir. Bu talepten önce fiyatlarımız ne ise, şu anda da o şekilde sunuyoruz. Bütün üreticilerin de böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak günü birlik kazanç sağlamak isteyen kişiler bizden 10 liraya alıp 30 liraya satıyorlar. 15-20 günlük kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Çok yakında etil alkol sıkıntısı hallolduktan sonra herkese istediği kadar kolonya temin edebiliriz" dedi.

BTSO Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran: Türkiye'de kolonya hiç bir zaman bitmez

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İlker Duran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:36 Kaynak: İHA

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