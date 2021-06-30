BTSO: "Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 1 Temmuz sonrasında başlayacak yeni süreci güçlü bir hamle dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu noktada özellikle istihdamın sigortası olan kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

BTSO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgının Türkiye'de ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayından bu yana milletçe olağanüstü bir mücadele sergilediklerini söyledi. BTSO olarak bu dönemde Bursa Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Kriz Masası ve oluşturdukları güçlü iletişim platformlarıyla 47 bin üyelerinin yanında olduklarını belirten Başkan Burkay, "Üretim süreçlerinin devamlılığından sektörlerimizin meselelerine çözüm üretilmesine, istihdamın korunmasından sosyal dayanışmaya kadar neredeyse her alanda hızla aksiyon aldık. 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçerek, koronavirüsle mücadelede inşallah yeni bir eşiğe ulaşmış olacağız. Bizler yeni normalde de üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmeye; üretimi, ticareti ve istihdamı destekleyen projelerimizle tüm firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BTSO olarak pandeminin sektörlere olan etkilerini asgariye indirmeyi ve 1 Temmuz sonrasında başlayacak yeni süreci güçlü bir atılım dönemine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Başkan Burkay, "Ülke olarak yatırım, üretim ve sosyal refaha ulaşmamızın önündeki en büyük engel yüksek faiz, yüksek enflasyon ve istikrarsız döviz kurlarıdır. Sanayicimizin ve üreticimizin üzerindeki yükü ne kadar hafifletebilirsek hedeflerimize o denli hızlı koşacağımıza inanıyorum. Bu sebeple ülkemizin yüksek faiz-yüksek enflasyon sarmaldan hızla kurtulması gerekiyor. Diğer taraftan sağlıktaki normalleşmenin ticarete de yansıması için devletimizin firmalarımıza sunduğu destekleri sürdürmesi gerekiyor. Bu noktada özellikle kısa çalışma ödeneği gibi bu dönemde istihdamın sigortası olan çok önemli bir desteğin de yıl sonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'ne en fazla kaynak aktaran odalardan biri olduklarını belirten Başkan Burkay, "Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kredi başvurularında yüzde 25 ciro kaybı şartı kaldırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın atmış olduğu bu adım destek paketinden daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açacaktır. Sektörlerde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla girişimlerimizi de sürdürüyoruz. Bu kapsamda giyim tekstil ihracatçılarımızın dahilde işleme izin belgelerinde karşılaştığı önemli bir sorunu Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerle çözüme kavuşturduk. Karışık hurda plastik ithalatı ve polietilen atık ithalatı yasakları sonrası zor durumda kalan geri dönüşüm sektörümüzün mağduriyetini gidermek amacıyla da gerek Çevre ve Şehircilik gerekse de Ticaret Bakanlığımız nezdinde gerekli teşebbüslerimizi yaptık" diye konuştu. - BURSA