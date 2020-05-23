BTSO, Kovid-19 ile mücadelede iş dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tüm dünyayı sosyal ve ekonomik yönden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nden BTSO Akademi online eğitimlerine, medikal malzeme üretiminden dijital iletişim platformlarına kadar birçok proje geliştirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, salgının ilk günlerinde "Kriz Masası" kuran BTSO, komite yönetimleri, konsey başkanları ve meclis üyeleriyle salgının sektörlere etki analizini yaptı.

KOBİ'ler için TOBB öncülüğünde "Nefes Kredisi" paketi, ihracatçılar için "Stok Destek Masası" ni hayata geçirilirken, "Dijital Oda Projesi" kapsamında, BTSO belgeleri de online ortamdan ücretsiz olarak üyelere sunuldu ve meclis, komite ve konsey toplantıları video konferans şeklinde gerçekleştirdi. BTSO Akademi Projesi, dijital ortama taşınarak, 18 binin üzerinde katılımcının takip ettiği 25 eğitim programı yapıldı.

Salgın süresince video konferans yöntemiyle yoğun toplantı trafiği gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının talep ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Sağlık Bakanlığı temsilcileriyle paylaştı.

Maske üretiminin standartlara kavuşturulması ve seri üretime geçiş noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştiren BTSO, maske, koruyucu kıyafet, ateş ölçer ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin üretimi için de Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) çalışmalarını sürdürüyor.

"Medikal malzeme üretiminde önemli aşamalar kat ettik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Burkay, salgınının sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini ifade etti.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede örnek bir yaklaşım sergilediğini belirten Burkay, şunları kaydetti:

"Bu zor sürecin en az zararla atlatılabilmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Tüm iletişim platformlarımızı Bursa iş dünyamızın sorun, talep ve önerilerine açık hale getirdik. TOBB öncülüğünde başlatılan 'Nefes Kredisi' ile KOBİ'lerimizin nakit sıkışıklığı çektiği bu dönemde, can suyu desteği sağladık. Medikal malzeme üretiminde önemli aşamalar kat ettik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı iş dünyamızın destekleriyle bu zor dönemde de sürdürdük. Firmalarımızdan gelen tüm talep ve çözüm önerilerimizi TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. BTSO olarak, her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm kaynaklarımız ve gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."