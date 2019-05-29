Son Dakika Haberleri: BTSO kuruluşunun 130’uncu yılını kutladı
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BTSO kuruluşunun 130’uncu yılını kutladı

18 dakika önce

BTSO Başkanı Burkay, 130 yıl önce Koza Han'da 70 üye ile kurulan BTSO'nun 42 bin üyeyle Türkiye ekonomisini dönüştüren bir yapıya büründüğünü belirterek, "İş dünyasından aldığımız güç ve hayata geçirdiğimiz 40'ın üzerinde makro projeyle kentimizin kalkınmasına öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

BTSO kuruluşunun 130’uncu yılını kutladı, System.String[]
BTSO Başkanı Burkay, 130 yıl önce Koza Han'da 70 üye ile kurulan BTSO'nun 42 bin üyeyle Türkiye ekonomisini dönüştüren bir yapıya büründüğünü belirterek, "İş dünyasından aldığımız güç ve hayata geçirdiğimiz 40'ın üzerinde makro projeyle kentimizin kalkınmasına öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Ekonomi
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