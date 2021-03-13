BTSO liderliğindeki UR-GE projeleri, sektörlerin katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor - Son Dakika

BTSO liderliğindeki UR-GE projeleri, sektörlerin katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor

13.03.2021 13:57
BTSO liderliğindeki UR-GE projeleri, sektörlerin katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığının destekleriyle hayata geçen 30'u aşkın UR-GE ve HİSER projesinin, firmaların yeni ihracat pazarlarına odaklanmasına ve kurumsal kimlik yapısının gelişmesine katkı sağladığı bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığının destekleriyle hayata geçen 30'u aşkın UR-GE ve HİSER projesinin, firmaların yeni ihracat pazarlarına odaklanmasına ve kurumsal kimlik yapısının gelişmesine katkı sağladığı bildirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörlerin talepleri doğrultusunda kurgulanan projelerden şimdiye kadar 1000'in üzerinde firma faydalandı. Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi de devam eden projeler arasında yer alıyor. Proje üyesi İLES Otomotiv de karoseri sektördeki üretim ve ihracat kapasitesine devam ederken, UR-GE projesinin katkısıyla rotasını yeni pazarlara çevirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yıldırım, karoseri alanında 2011 yılında İLES Otomotiv firmasını kurduklarını, sektörde kısa bir sürede önemli bir konuma yükseldiklerini belirtti.

Yıldırım, üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini, müşterinin beğenisi ve talepleri doğrultusunda minibüs, otobüs araçlar ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün ürünlerimizi butik olarak üretiyoruz. Kendimiz tasarlıyoruz. Ürün gamımız oldukça çeşitli. İkinci fabrikamızı da geçen sene pandemi öncesinde bünyemize kattık. Tüm Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. İstihdamımız her geçen gün artıyor. Yurt dışında kendi firmalarımız var. Günden güne büyüyen ve gelişen bir şirketiz. Yurt dışından farklı tasarım talepleri geliyor. Piyasa koşulları değiştikçe biz de buna ayak uydurarak değişimi sağlıyoruz. Daha kaliteli ürünleri Avrupa'ya satmak zorundayız. İçinde kullanılan malzemeler en son kalite olmak zorunda. Bizim için en önemli nokta kalite."

Salgın sebebiyle zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılda Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini vurgulayan Yıldırım, 2 yeni ürün hazırladıklarını aktardı.

Yıldırım, "Ürünlerimizden biri motor home karavan dediğimiz ürünümüz. Diğeri de düşük tabanlı daha çok şehir içinde ulaşımda kullanılan şehir içi otobüslerine yönelik bir ürün. 2021 yılı için güzel hedeflerimiz var. Firma olarak 2021 sipariş listemizi doldurduk. Farklı sektörler yönelik yaptığımız yatırımlardan dolayı bunun karşılığını almaya başladık. İşlerimiz şu an güzel gidiyor. Gelecek için umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO'nun liderliğinde Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle devam eden Karoseri Ur-Ge Projesi'nde aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Yıldırım, projenin şirketin vizyonuna güç kattığına değindi.

Salgın öncesinde UR-GE üyeleriyle yaptıkları ABD ziyaretinin ardından yeni bir vizyonla Bursa'ya geldiklerini bildiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"ABD programında karavan firmalarını ziyaret etme imkanı bulduk. ABD'de çok çeşitli ürün gruplarını görme imkanı bulduk. Bu bize farklı fikirler kattı. Daha doğrusu bir vizyon kattı. Ekibimizle, 'Bu alanda neler yapabiliriz, neler tasarlayabiliriz?' diye konuştuk. Bu alanda hızlı bir şekilde somut adımlar atmaya karar verdik. Çok güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyorum. Aslında çok eşi olmayan bir ürün. Beklentimiz yüksek. Bu alanda en iyisi olmak için üretimlere start verdik. Firma olarak ürün gamına karavanı da eklemiş olduk. Bu alanda pastadan daha fazla pay almayı istiyoruz."

BTSO'nun projelerinin firmalara önemli bir vizyon kazandırdığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Daha önce BTSO'nun neler yapabileceğinin ve yeteneklerinin farkında değildik. UR-GE sayesinde odamızın bize gerçekten destek olmak için orada olduğunu fark ettik. UR-GE ile her şey çok değişti. Yani odamızın aslında neler yaptığını daha iyi görmeye başladık. Karoseri firmaları içten içe büyüyen, ihracat rakamları çok büyük boyutlara yükselmektedir. Bizler UR-GE projesini daha da büyütelim ve geliştirelim istiyoruz. Sektör temsilcilerimizle iletişimimiz kuvvetlendi. BTSO olarak neler yapılabilir gibi birçok avantajları da görüyoruz. Etkileşimimiz devam edecek. Odamıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Yıldırım, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO liderliğindeki UR-GE projeleri, sektörlerin katma değerli üretim hedefine vizyon katıyor - Son Dakika Ekonomi


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