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BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor - Son Dakika

BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor

18.09.2021 13:36
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor, System.String[]

Yenişehir Havalimanı'nı hava kargo merkezi haline getirmek üzere çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Turkish Cargo ile yaptığı işbirliği neticesinde 20 Eylül'de ithalat ve ihracat kargo hizmetlerine başlıyor.

Yenişehir Havalimanı'nı hava kargo merkezi haline getirmek üzere çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Turkish Cargo ile yaptığı işbirliği neticesinde 20 Eylül'de ithalat ve ihracat kargo hizmetlerine başlıyor.

Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini yeniden iş dünyasının hizmetine sunan BTSO, üyelerinin lojistik işlemlerini kolaylaştıracak çok önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyadaki en büyük 5 hava kargo taşımacılık şirketi arasında yer alan Turkish Cargo ile BTSO Lojistik A.Ş arasında yapılan anlaşma kapsamında Yenişehir Havalimanı'nda gümrüklü kargo kabulünde ilk işlemler 20 Eylül'de başlıyor. Yurt dışı operasyonlarında firmalara önemli fırsatlar sunan BTSO Lojistik A.Ş, bu işbirliği ile işletmelerin ihracat noktasında maliyet ve zaman kaybını azaltmayı hedefliyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin sanayi başkenti olan Bursa'nın dış ticaret potansiyeli ile Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine liderlik ettiğini söyledi. İhracatta daha güçlü Bursa vizyonuyla BTSO üyelerine yönelik dış ticaret odaklı önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Burkay, "Hava kargo dünyada zorlaşan rekabet koşulları, işbirliklerinin önemini artırdı. Lojistik verimliliği artıracak en önemli konuların başında geliyor. Güçlü üretim ekonomisi, sektör ve pazar çeşitliliği ile global bir oyuncu kimliği taşıyan Bursa'nın sektörünün en önemli global oyuncusu olan Turkish Cargo ile stratejik işbirliğimizde ilk somut adımlarımızı atıyoruz. Yenişehir Havalimanı'nda 20 Eylül itibariyle hem ithalat hem ihracat kargo işlemlerimize başlıyoruz. Hedefimiz zor bir dönemden geçen firmalarımızın dış ticaret operasyonlarına daha fazla güç katmak" dedi.

Bursa'da ihracatın yüzde 78'inin karayolu ile gerçekleştiğinin bilgisini veren Başkan Burkay, "Sanayi, turizm, tarım ve fuar kenti Bursa'mızın lojistik hizmetlerini de kapasite ve kalite olarak artırıyoruz. Yenişehir'den başlattığımız hava kargo taşımacılığı ile üyelerimizin lojistik maliyetlerini minimize ederken, Bursa iş dünyasının ihracatına katkı sağlayacak. Hava kargo ile başladığımız projemizle artık firmalarımız ürünlerini hedef pazarlara çok daha ucuz ve hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Lojistik şirketlerimiz de yüklerini buraya getirecekler. Bu çalışma ile hem ihracat hem de ithalatta İstanbul'un yoğunluğundan kurtulmuş olacaklar. Firmalarımıza maliyet noktasında önemli kolaylıklar da sağlıyoruz. 127 ülkeye uçuş yapan Turkish Cargo ile yaptığımız bu işbirliğinin firmalarımızın en üst düzeyde faydalanması için elimizden gelen desteği yapacağız" ifadelerini kullandı.

İşbirliği firmalara hem ihracat hem ithalat noktasında önemli fırsatlar sunuyor. İşletmeler tüm ithal ürünlerini direkt Yenişehir'den İstanbul'a ulaştırabilmenin yanı sıra havalimanında 7/24 hizmet veren Geçici Depolama alanına sahip olduğundan Antrepo beyannamesi verme zorunluluğu da bulunmuyor. Gümrük işlemleri de İnegöl Gümrük Müdürlüğü tarafından kesintisiz veriliyor. Yenişehir Havalimanından Atatürk/ İstanbul Havalimanına Salı - Cuma günleri saat 17: 00'de sevk işlemleri yapılacak. İhracatta 01 Ocak 2022 tarihine kadar da mal kabul bedeli de alınmayacak. Yenişehir - Atatürk/İstanbul Havalimanı arası iç nakliye BTSO Lojistik AŞ tarafından ücretsiz yapılacak. İhracat ile ilgili evraklar ve kabul işlemleri de Atatürk/İstanbul Havalimanın da BTSO Lojistik AŞ tarafından yürütülecek. - BURSA

BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor

Yenişehir, İhracat, Bursa, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül'de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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