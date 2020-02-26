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BTSO Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı
11 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yılsonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yılsonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:48
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