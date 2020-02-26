BTSO Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı - Son Dakika
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BTSO Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı

11 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yılsonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

BTSO Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yılsonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:48 
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