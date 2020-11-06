BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi - Son Dakika

BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi

06.11.2020 14:10
BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi, System.String[]

Bütün dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını döneminde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren meslek komiteleri çalışmalarında hız kesmedi.

Bütün dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını döneminde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren meslek komiteleri çalışmalarında hız kesmedi. BTSO'da son 7 ayda 350'den fazla komite toplantısı online olarak gerçekleşti. Online toplantılarda komite üyeleri COVID-19 sürecinde sektörleri ile ilgili güncel sorunlarını dile getirip, çözüm önerilerini masaya yatırdı. Gündeme gelen konular BTSO aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıldı.

"Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonuyla Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik 40'ı aşkın projenin mimarı olan BTSO, yeni tip korona virüs salgınının başladığı Mart ayından bu yana üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, meslek komiteleri de bu süreçte çalışmalarına ara vermedi. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren 63 meslek komitesi son 7 aylık dönemde sektörlerde yaşanan gelişmelerin takipçisi oldu. Çalışmalarıyla BTSO'nun projelerinin odak noktasını oluşturan meslek komiteleri, Mart ayından bu yana 350'den fazla online toplantıya imza attı. BTSO ayrıca bu süreçte geniş katılımlı iki Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı da gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 46 bini aşkın üyenin desteği ile Bursa'yı daha güçlü bir geleceğe taşımak adına son 7 yılda Bursa ekonomisine yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Kent dinamikleri ile uyum içerisinde, ortak akıl anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Burkay, pandemi sürecinde dijital dünyanın imkanlarını üyelerin hizmetine sunduklarını kaydetti. Başkan Burkay, pandemi döneminde BTSO Akademi kapsamında 50'nin üzerinde online eğitim gerçekleştirdiklerini, Küresel Fuar Acentesi Projesi bünyesinde ise hedef pazarlara yönelik 18 webinar düzenlediklerini kaydetti.

Başkan Burkay, BTSO'nun hayata geçirdiği projelerde meslek komitelerinin önemli rol oynadığını ifade etti. Komitelerin yönetime sunduğu her talebi büyük bir titizlik ve dikkatle ele aldıklarını söyleyen Başkan Burkay, "Perakende, turizm, eğitim, tıbbi cihaz, servis taşımacılığı, düğün salonu işletmeleri ve diğer tüm sektörlerde yaşanan sıkıntıları her platformda gündeme taşımaya devam ediyoruz. Meslek komitelerimizden aldığımız güçle sektörlerimizin çıtasını yükseltmeyi ve sorunlarımıza daha hızlı çözüm bulmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 sürecinden Bursa iş dünyasının da olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Burkay, meslek komitelerinin bu süreçte örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi. Burkay, Mart ayından bugüne kadar komitelerin aktif bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü söyledi. İbrahim Burkay, "BTSO olarak üyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde üyelerimizle iletişim kanallarını güçlü tutmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Acil Eylem Planı kapsamında Kriz Masası, Whatsapp İletişim Hattı, 'BTSO Yanınızda' gibi birçok hizmeti devreye aldık. Bu süreçte meslek komitelerimiz de toplantılarına online olarak devam etti. Her ay 50'den fazla komite toplantısının olduğu odamızda aynı zamanda tüm komitelerimizin katıldığı iki ayrı müşterek komiteler toplantısı gerçekleştirdik. Bu süreçte fedakarca ve büyük bir gayretle çalışan tüm komite üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu. - BURSA

BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO Meslek Komiteleri yeni normalde hız kesmedi - Son Dakika Ekonomi


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