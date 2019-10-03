BTSO’nun 17. Ortak Akıl Toplantısı Gemlik’te yapıldı
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 17'ncisi Gemlik'te gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 17'ncisi Gemlik'te gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:16
Kestane dalında 10 lira, mangalda 70 lira Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış Kilosu bin liraya satılan Anzer balı için 1 ton sipariş geldi