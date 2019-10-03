Son Dakika Haberleri: BTSO’nun 17. Ortak Akıl Toplantısı Gemlik’te yapıldı
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BTSO’nun 17. Ortak Akıl Toplantısı Gemlik’te yapıldı

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 17'ncisi Gemlik'te gerçekleştirildi.

BTSO’nun 17. Ortak Akıl Toplantısı Gemlik’te yapıldı, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Bursa'daki oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantıları'nın 17'ncisi Gemlik'te gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Gemlik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:16 
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