BTSO'nun online seminerleri iş dünyası için rehber oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından COVID-19 salgını döneminde Bursa iş dünyasını hedef pazarlardaki mevcut durum hakkında bilgilendirmek maksadıyla düzenlenen online seminerler Almanya programı ile devam etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, Bursa Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen seminerde Almanya pazarı ele alındı. Pandemi sebebiyle zor bir süreçten geçen firmalar için düzenledikleri webinar programlarına iş dünyası temsilcilerinin ilgi gösterdiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bizim en önemli maksadımız pandemi sürecinden ülkemizin ve şehrimizin en az seviyede etkilenmesidir. Yeni normal dönemle birlikte otomotiv sektöründe ciddi bir hareketlilik söz konusu. Tekstil sektöründe de ciddi ihracat artışı var" dedi.

Ülkelerin gelişimmesini şehirlerin ve bölgelerin belirlediği yeni ekosistemde Türkiye'nin kalkınmasını daha da hızlandırmak için ölçek ekonomisine uyumlu yatırımların hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Burkay, "Bursa iş dünyası olarak, bu şuurla, 2013 yılından itibaren hedeflerimizi ülkemizin vizyonuyla bütünleştirdiğimiz çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bu projelerle üretimde katma değerin payını artırmayı, orta yüksek ve ileri teknolojide de sanayimize sınıf atlatmayı amaçladık. Nasıl ki Almanya'nın zenginlik merkezi Baden Württemberg bölgesi ise Türkiye'nin zenginlik merkezi de Bursa'nın içinde olduğu Marmara havzasıdır. Bu yüzden o bölgedeki yol haritalarını burada uygulamaya çalışıyoruz. BTSO olarak hem üretim hem ihracat alanında önemli adımlar attık ve projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türk ve Alman firmaları için fırsatlarla dolu bir dönemin içerisinde olduklarını kaydetti. "Şu anda Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmalar için en cazip dönemdeyiz" diyen Young, "1910 yılından bu yana faaliyette olan bir şirketin yatırım tecrübelerine dayanarak söylüyorum. Türkiye tüm yatırımcıların kesinlikle radarında olması gereken bir ülkedir." diye konuştu.

Bosch olarak Türkiye'de 8 fabrikanın olduğunu ve 18 bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Young, "İlk tesisi 1972 yılında Bursa'da kurduk. Şirketimiz 1910 yılından bu yana Türkiye'de faaliyette. Türkiye'ye 3.3 milyar avro doğrudan yatırım yaptık. En büyük Alman yatırımcıyız. 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmaktan memnunuz. Önümüzdeki 3 yıllık planda bu trendi artırarak güçlü bir şekilde devam ettirmeyi istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - BURSA