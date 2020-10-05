BTSO'nun "Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge Projesi"nde ihtiyaç analizi tamamlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ilk toplantının online olarak gerçekleştirildiği Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge Projesi'nde ihtiyaç analizi tamamlandı.

Projede halihazırda 45 firmanın yer aldığı ve sektörün ihracat kapasitesini artırmanın yanı sıra firmaların kurumsal yapısını da güçlendirmeyi hedefleyen Ur-Ge Projesi'nin ilk toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile proje üyesi firmalar katıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) hayata geçireceği yerli otomobilin 2 yıl sonra yollarda olacağını hatırlatan Şener, Bursa'nın otomotiv yan sanayi sektöründeki engin bilgi ve birikimiyle yerli otomobil projesinde de en üst düzeyde katkı sağlayacağını belirtti.

Otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa'nın, sahip olduğu potansiyel ve bugüne kadarki başarılarıyla sektöre yön vermeye devam ettiğini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Kentimiz gelişmiş altyapısı, kalifiye iş gücü, rekabetçi ve güçlü tedarik zinciriyle sektörümüzün üretim üslerinden birisidir. Bizler de BTSO olarak firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına Ticaret Bakanlığı ile Ur-Ge ve HİSER projelerimizi sürdürüyoruz. 30 Ur-Ge ve HİSER Projesi ile Türkiye'de bu alanda öncü kurumlardan birisiyiz. Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge Projesi 45 firmamız 6 bin kişi istihdam ederken 50 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Bu yıl çalışmalarına başlayan Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge Projesi de sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacaktır."

Toplantıda proje danışmanlarından Bahri Aydın, Ur-Ge projesinin tamamlanan ihtiyaç analizinin yanı sıra projenin sunduğu avantajlar, eğitim ve danışmanlıklarla ilgili sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa Model Fabrika Danışmanı Doğan Hasan ile Yalın Dönüşüm Uzmanı Elif Aydoğan ise Bursa Model Fabrika'nın çalışmaları ve yalın dönüşüm noktasında üyelere bilgi verdi.