BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kent ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO'yu kutluyorum.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:38
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kent ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO'yu kutluyorum. Çok daha güçlü bir Bursa hedefiyle iş dünyamıza çalışmalarında destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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