Son Dakika Haberleri: BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi
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BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kent ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO'yu kutluyorum.

BTSO’nun teknoloji odaklı projelerini inceledi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen vizyon projeleri inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kent ekonomimize katma değer sağlayacak projelerinden dolayı BTSO'yu kutluyorum. Çok daha güçlü bir Bursa hedefiyle iş dünyamıza çalışmalarında destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:38 
Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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