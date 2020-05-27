BTSO'nun UR-GE projesiyle ABD pazarına açıldı - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi kapsamında bu yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katılan Uğur Karoser, bu etkinliği fırsata çevirmeyi başardı. Firma, fuarda yaptığı anlaşma ile ilk etapta ürettiği 2 adet minibüsü ABD'ye ihraç etti.



Dünyanın girilmesi en zor pazarlarından biri olan ABD pazarı, BTSO'nun UR-GE projesi ile Bursalı girişimcilere açılıyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) projesi ile ABD pazarına açılan Uğur Karoser firması, ilk etapta ürettiği 2 adet minibüsü Las Vegas'e gönderdi. Firma sahibi Uğur Sönmezyuva, ürettikleri minibüs ve otobüsleri 20 yıldır Avrupa'nın farklı kentlerine ihraç ettiklerini söyledi. İsviçre, Hollanda, Belçika ve ABD'de şubeleri bulunan uluslararası bir firma ile işbirliği yaptıklarını, minibüs ve otobüslerini dünyanın farklı noktalarına gönderdiklerini aktaran Sönmezyuva, "Ürünlerimiz Avrupa'da uzun süredir yollarda boy gösteriyor. Son olarak BTSO'nun UR-GE projesi kapsamında Las Vegas'ta katıldığımız fuarda yeni bir işbirliğine imza attık. Fuarda daha önce görüştüğümüz bir firma ile 25 adet araç için sipariş aldık" dedi.



ABD'yi ziyaret etmelerinin anlaşma imzaladıkları firma için bir güven unsuru oluşturduğunu kaydeden Sönmezyuva, "UR-GE sayesinde ABD'ye giderek öncesinde yapmış olduğumuz görüşmeleri sonuçlandırma fırsatımız oldu. Siparişlerin gelmesinin ardından hemen çalışmaya başladık. Ancak tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik 2 araç gönderdik. Araçlar Gemlik Limanı üzerinden önce Portekiz'e oradan da ABD'ye ulaştı. Diğer siparişlerin tarihini ise şimdilik ertelemek durumunda kaldık. Salgına rağmen ihracat gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. UR-GE projesi ile sektörümüze güç katan BTSO Yönetimine teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızı yürütmeye ve yeni projelere ağırlık vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider kenti olan Bursa'nın karoseri sektöründe tecrübeli firmalara sahip olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığının destekleriyle sektörün önemli oyuncularını bir araya getirerek Bursa Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Koçaslan, "Projemizde 30 firma yer alıyor. Amacımız sektörün üretimdeki potansiyelini ihracata da yansıtabilmek. ABD özellikle sektör açısından son derece önemli bir pazar. Barındırdığı fırsatların yanında firmalarımızın ufkunu genişletmesi açısından da bu pazarı önemsiyoruz. Bu doğrultuda projede ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini geçen yıl Kasım ayında ABD'de gerçekleştirmiştik. İkinci yurt dışı etkinliğimizi de bu yıl Şubat ayında yine ABD'ye düzenledik. Las Vegas şehrinde düzenlenen LCT Show International Fuarı'na katılan firmalarımız ayrıca sektörün önde gelen firmalarının üretim tesislerini de inceledi" dedi.



ABD'deki yurt dışı pazarlama faaliyeti esnasında yapılan görüşmelerin ihracat anlaşması ile sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Koçaslan, "UR-GE kapsamında faaliyet gösteren 30 firmamızın ihracatı 60 milyon doları aşıyor. Amacımız bu rakamı çok daha yukarılara taşımak. Bu noktada Uğur Karoser firmamızın ABD'de yapmış olduğu ihracat anlaşmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte gerek ABD pazarı gerekse de diğer tüm pazarlarda firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına BTSO olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA