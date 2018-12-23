BTSO Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 700 yıllık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin cazibesini artırmak amacıyla hayata geçen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 10 talihli büyük ödül olan sıfır otomobillerini teslim aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 700 yıllık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin cazibesini artırmak amacıyla hayata geçen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 10 talihli büyük ödül olan sıfır otomobillerini teslim aldı.

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