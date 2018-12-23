Son Dakika Haberleri: BTSO Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Ödülleri sahiplerini buldu

BTSO Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Ödülleri sahiplerini buldu

4 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 700 yıllık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin cazibesini artırmak amacıyla hayata geçen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 10 talihli büyük ödül olan sıfır otomobillerini teslim aldı.

BTSO Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 700 yıllık geçmişe sahip Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin cazibesini artırmak amacıyla hayata geçen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde 10 talihli büyük ödül olan sıfır otomobillerini teslim aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:18 

Bursa, Payitaht Abdülhamit, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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